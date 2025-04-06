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年長女性嗜睡恐增失智風險 研究籲重視睡眠變化

2025/04/06 11:21

年長女性嗜睡恐與失智症有關，因此專家籲重視睡眠變化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

年長女性嗜睡恐與失智症有關，因此專家籲重視睡眠變化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項最新研究發現，80多歲的女性若長期出現嗜睡（sleepiness）症狀，罹患失智症（dementia）的風險恐較睡眠模式穩定者高出2倍，因此研究人員呼籲，應更加重視年長者的睡眠變化。

《華盛頓郵報》報導，該研究發表於《神經學》（Neurology），追蹤733名平均年齡82.5歲、且無認知功能障礙（cognitive impairment）的女性，在5年期間的睡眠模式。研究人員透過腕戴裝置追蹤受試者的睡眠狀況與生理時鐘（circadian rhythm）變化，並輔以睡眠日誌（sleep logs）與神經心理測驗（neuropsychological tests）評估。

結果顯示，5年追蹤期間，受試者平均總睡眠時間增加18.7分鐘，睡眠效率（sleep efficiency）平均提升0.94%。日間小睡時間也明顯增加，平均延長了33.1分鐘。研究人員將受試者分為3組：睡眠模式穩定組（44%）、夜間睡眠品質下降組（34.9%），以及睡眠時間與品質顯著增加組（21.3%）。研究發現，相較於睡眠穩定的女性，後2組罹患失智症的風險高出2至3倍。

在調整年齡、教育程度、種族和部分健康狀況等因素後，研究人員發現，睡眠時間與品質顯著增加組罹患失智症的風險，仍是穩定組的2倍。夜間睡眠品質下降組與失智症的關聯性則在調整數據後有所減弱。

加州大學舊金山分校精神醫學副教授、研究資深作者岳玲（Yue Leng）強調，此研究僅顯示關聯性，無法證明嗜睡直接導致失智症。但睡眠模式的變化可能預示罹患失智症的風險升高。因此呼籲未來研究應更全面地檢視睡眠模式，以瞭解其與失智症風險的關聯。

由於研究對象多為白人女性，研究人員也強調需進行更多研究，以確認相同關聯性是否適用於其他族裔女性。

該研究團隊並未參與撰寫的隨附評論中，多位睡眠研究人員呼籲各界正視睡眠障礙對失智症的影響：「現在是時候認識到睡眠問題對失智症的影響了。」

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