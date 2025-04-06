健康網》DIY酸甜青梅果醬 4步驟這樣做

每年3月下旬至5月中旬是青梅產期，青梅酸度高，口感清脆，但鮮果滋味苦澀，多以加工方式製成食品，普遍做成脆梅、醃梅、釀梅酒外，還可以製成果醬。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年3月下旬至5月中旬是青梅產期，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」說明，青梅的主要產地在高雄、南投，台東、台南等，農民採摘未成熟果實，顏色翠綠叫做「青梅」，酸度高，口感清脆，但鮮果滋味苦澀，多以加工方式製成食品，普遍做成脆梅、醃梅、釀梅酒，還可以製成果醬，作成果茶、抹吐司、梅子燒雞等梅醬料理。

青梅果醬製作方法

1.殺青：青梅青色需先殺青。去籽青梅（600克）洗淨後加鹽（180克）殺青，靜置約1小時，反覆沖洗30分鐘後切丁。

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2.加入420克砂糖，與青梅入鍋小火煮並攪拌。

3.擠入1顆檸檬的檸檬汁，並持續攪拌撈出浮沫。

4.煮至濃稠後，可視個人口味喜好，添加白蘭地50克倒入，趁熱起鍋裝瓶。

青梅果醬作法。（圖取自農糧署臉書）

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