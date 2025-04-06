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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》低卡「蘋果燕麥蛋糕」 氣炸鍋15分就鐘完成！

2025/04/06 08:31

陳怡婷推薦，「蘋果燕麥蛋糕」，不僅食材天然，製作過程也相當容易。（圖擷取自陳怡婷臉書）

陳怡婷推薦，「蘋果燕麥蛋糕」，不僅食材天然，製作過程也相當容易。（圖擷取自陳怡婷臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，健康飲食風潮興起，許多人開始尋找低熱量、無精緻糖、無添加油的輕食料理。營養師陳怡婷近日在臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」分享了一款簡單又健康的「蘋果燕麥蛋糕」，不僅食材天然，製作過程也相當容易，適合各種人群品嘗。

陳怡婷指出，這款蘋果燕麥蛋糕需3種基本食材：蘋果80公克、燕麥30公克與雞蛋1顆。做法簡單，先將蘋果切丁或攪打成泥，與燕麥片、雞蛋混合攪拌均勻後，倒入可放入氣炸鍋的容器內，以180度氣炸15分鐘即可完成。

陳怡婷分析當中營養數據，這款蛋糕熱量僅214大卡，含碳水化合物32.3公克、蛋白質10公克與脂肪5公克，不含麵粉與精緻糖，是一款適合關注健康飲食族群的點心選擇。

農業部補充，蘋果味甘性溫和，能健脾、開胃、潤肺、止咳、生津止渴、除煩解暑、補血、安神，去皮只吃果肉有助於緩解腹瀉。而國健署指出，燕麥中含有豐富的β葡聚糖和膳食纖維，可抑制人體對膽固醇的吸收，對調節血脂有很好的作用。而且能帶來較強的飽腹感，使人長時間不餓。

陳怡婷說，蘋果切丁或攪打成泥，與燕麥片、雞蛋混合攪拌均勻後，倒入可放入氣炸鍋的容器內，以180度氣炸15分鐘即可完成。（圖擷取自陳怡婷臉書）

陳怡婷說，蘋果切丁或攪打成泥，與燕麥片、雞蛋混合攪拌均勻後，倒入可放入氣炸鍋的容器內，以180度氣炸15分鐘即可完成。（圖擷取自陳怡婷臉書）

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