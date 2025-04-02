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30歲女翻身頭暈如搭雲霄飛車 就醫揪耳石脫落症

2025/04/02 14:02

醫師查看患者是否因耳石脫落導致有眼球震盪情形。（台中榮總嘉義分院提供）

醫師查看患者是否因耳石脫落導致有眼球震盪情形。（台中榮總嘉義分院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕30歲張小姐最近發現半夜會突然感到頭暈，清晨起床如搭雲霄飛車般感到天旋地轉，改變姿勢眩暈感會再次發生，經到醫院急診就醫，確認是俗稱耳石脫落症的良性陣發性姿勢性眩暈症，由醫師進行耳石復位術後，症狀緩解並返家休養。

台中榮民總醫院嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容說，耳石脫落症是突發性眩暈常見原因之一，內耳前庭系統負責維持平衡，當內耳耳石脫落掉到半規管內，耳石就會隨頭部姿勢改變，在半規管內漂流，影響到原本的平衡系統而誘發眩暈。

邱于容表示，此種眩暈通常發生在如從坐姿躺下、從床上起身或側翻、轉頭時，會感到天旋地轉甚至噁心、想吐，無法讓人站穩。

邱于容說，耳石脫落確切原因不明，可能與頭部外傷、老化有關，或曾患有前庭神經炎、中耳炎等耳部疾病患者。研究顯示，耳石脫落症盛行率約2.4%，雖常見於50歲以上中高齡者，但在各年齡層都有可能發生，女性發生率比男性多1倍。

邱于容表示，耳石脫落症是一種自癒性疾病，脫落的耳石可能在幾個月後會被人體吸收，然而帶來的強烈暈眩感讓人感到非常不舒服，目前主要治療方式為「耳石復位術」，以特定頭部擺位動作，幫脫落的耳石回到原本位置，整個過程約10分鐘，而有9成患者術後搭配藥物、適當保健，2至3週會逐漸改善；成功復位，治癒率可達8成，不過患者有例如頸椎或腰椎疾患等，不適合施作復位術。

邱于容建議，耳石脫位1年內復發率約15%，治療後半個月內應避免頻繁低頭、抬頭、劇烈轉頭，睡覺時可墊高枕頭、朝健康側側躺，減少復發；女性、患有骨質疏鬆、反覆復發耳石脫落症患者，可適量補充維生素D與鈣質，如果一變換姿勢就頭暈，應及早就醫。

台中榮總嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容。（台中榮總嘉義分院提供）

台中榮總嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容。（台中榮總嘉義分院提供）

醫師為患者進行耳石復位術，術後搭配藥物、適當保健，可改善症狀。（台中榮總嘉義分院提供）

醫師為患者進行耳石復位術，術後搭配藥物、適當保健，可改善症狀。（台中榮總嘉義分院提供）

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