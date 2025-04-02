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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孩子愛吃零食瘦巴巴？ 「中藥棉花糖」養脾胃

2025/04/02 09:29

兒童脾胃的功能還沒發育完整，腸胃比較虛弱，因此經常出現食慾不佳、大便不順、或者腹瀉等問題，中醫師分享教做「中藥棉花糖」有助健脾開胃；圖為情境照。（圖取自photoAC）

兒童脾胃的功能還沒發育完整，腸胃比較虛弱，因此經常出現食慾不佳、大便不順、或者腹瀉等問題，中醫師分享教做「中藥棉花糖」有助健脾開胃；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家裡的小孩瘦巴巴，食慾不好、挑食還只喜歡吃零食？這個兒童節，爸媽們來點不一樣！屏東馬光中醫診所周美珊醫師教做「中藥棉花糖」，不僅能健脾開胃改善消化，還可增進親子關係，讓孩子在製作中藥甜點的過程中，認識不同中藥食材的功效。

周美珊指出，中醫認為，小兒處在成長發育的階段，「脾常不足」脾胃的功能還沒發育完整，腸胃比較虛弱，因此經常出現食慾不佳、大便不順、或者腹瀉等問題。此外，小兒抵抗力比起成人而言，也較為虛弱，也比較容易受到周遭環境的影響，飲食也不知節制，喜歡吃甜食或煎炸烤辣和冰涼飲料等，會更容易進一步損壞脾胃系統。

健脾開胃食材這樣挑

周美珊表示，中藥棉花糖可以選用滋補、益氣健脾的中藥食材，比如紅棗、枸杞、蓮子和山藥等，對於面黃肌瘦，容易腹瀉和疲倦的小孩而言很有益處；而選用幫助消食導滯的中藥食材，比如山楂、神麴和陳皮等，則很適合喜歡暴飲暴食或吃重口味後容易出現腹脹消化不良，噁心嘔吐和便秘的小孩。

中醫師指出，兒童若是喜歡吃甜食或煎炸烤辣和冰涼飲料，容易損壞脾胃系統；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，兒童若是喜歡吃甜食或煎炸烤辣和冰涼飲料，容易損壞脾胃系統；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中藥功效小筆記

紅棗：補中益氣、養血生津，讓氣色變得紅潤，也提升免疫力。
山楂：促進消化，健脾開胃。
枸杞：補肝腎，益氣，明目，強筋骨。
山藥：健脾、補肺、固腎、益精。
陳皮：理氣健脾，燥濕化痰。
洛神：幫助消化，改善睡眠。

如果不清楚小孩是什麼體質怎麼辦？周美珊說，以上所列出的食材都屬於食療級別的中藥，非常安全也很平和，具有開胃祛濕和增強體質的效果，只要根據小孩的喜好去選擇即可。

中醫師表示，在棉花糖中加入紅棗，能補中益氣、養血生津、提升免疫力，對面黃肌瘦，容易腹瀉和疲倦的小孩很有益處；示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

中醫師表示，在棉花糖中加入紅棗，能補中益氣、養血生津、提升免疫力，對面黃肌瘦，容易腹瀉和疲倦的小孩很有益處；示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

輕鬆動手做中藥棉花糖

食材：棉花糖150g、無鹽奶油40g、奶粉90g。
各式配料
原味：紅棗片、水果乾。
草莓（草莓粉）：洛神花片、紅棗片、山楂片、蔓越莓乾。
抹茶（抹茶粉）：小饅頭、堅果、枸杞、蔓越莓乾。
芝麻（芝麻粉）：小饅頭、堅果。

作法：
1.將無鹽奶油放入鍋中融化。
2.加入棉花糖，攪拌成一團。
3.關火，加入奶粉攪拌；可加入草莓粉、抹茶粉、芝麻粉。
4.攪拌至無粉後倒入烤盤鋪平。
5.依口味加入配料。
6.冷卻後取出切塊。

中醫師教做中藥棉花糖。（馬光中醫診所提供）

中醫師教做中藥棉花糖。（馬光中醫診所提供）

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

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