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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

18歲女常熬夜念書、嗜甜食 造成白帶增多！中醫去濕養生解憂

2025/04/01 09:37

台北慈濟醫院 中醫師許雅婷。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院 中醫師許雅婷。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕春末清明來臨，許多人受潮濕天氣影響，會出現水腫、疲倦等症狀，女性民眾則易有白帶困擾，18歲張姓女學生多年來因分泌物異常量多，每日須頻繁更換護墊來維持私處清爽，感到困擾，因不想再服用抗生素及外用藥膏，求助中醫。

台北慈濟醫院中醫師許雅婷發現張姓女學生因準備升學考試，平時嗜吃甜食、冰品紓壓，並時常熬夜唸書，造成中醫所講的中焦脾胃功能衰退而造就濕性體質，加上前陣子頻繁下雨、水氣增加，導致體內濕氣加重，分泌物增量，因此，許雅婷替張同學開立藥物，建議調整飲食及生活習慣，兩週後患者的症狀明顯改善，私處恢復乾淨清爽，不再困擾。

許雅婷指出，台灣為四面環海的海島型國家，且地理位置屬濕度較高的亞熱帶地區，又適逢季節交替的清明時節，水氣更加旺盛，民眾便容易受到「濕邪」的侵擾，「濕邪」為體內過濕所致的病徵，可分為「外濕」與「內濕」，前者為外界環境如下雨、潮濕天氣或是淋雨、流汗未即時擦拭，因而進入體內的濕氣；後者與脾胃功能有關，當脾胃功能正常，體內濕氣可從汗水、大小便排出，反之則會聚積於內，形成濕性體質。

許雅婷說，體內濕氣過重會有腹脹、排便不順、身體沉重、四肢水腫、皮膚濕疹及關節疼痛，女性亦有白帶增多等諸多不適症狀，且「外濕」會引動「內濕」，最常見的情形，就是因為天氣潮濕引發關節紅腫發炎、疼痛難耐。

針對濕性體質的女性且有分泌物問題，常見的處方便為蒼朮、白朮、薏苡仁等藥材，以達健脾、化濕、止帶療效，除了藥物處方，許雅婷提到，民眾亦可將四神湯作為日常去濕養生的食療，因其含有茯苓、山藥、芡實、蓮子、薏仁等藥材，不僅藥性平和，老少咸宜，還能改善消化不良與腹瀉問題，坊間常見的綠豆薏仁湯、紅豆水、薏仁水及玉米鬚茶等飲品皆有排濕、消水腫及促進新陳代謝等功效，也是日常保養的好選擇。

一名女學生因為熬夜唸書且時常吃甜食，分泌物增加，需時常換護墊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名女學生因為熬夜唸書且時常吃甜食，分泌物增加，需時常換護墊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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