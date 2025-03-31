健康網》子宮頸抹片不用等到30歲 醫：有性經驗就要做

醫師提醒，雖然國健署補助子宮頸抹片是依據年齡，但女性只要有性經驗就要篩檢，避免感染HPV病毒，進一步導致子宮頸病變；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛生福利部國民健康署今（2025）年起擴大公費婦癌篩檢，除了原先補助滿30歲女性可每年做1次子宮頸抹片，還新增補助25至29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查等。婦產科醫師杜依儒提醒，雖然國健署補助子宮頸抹片是依據年齡，但女性只要有性經驗就要篩檢，避免感染HPV病毒，進一步導致子宮頸病變。

沒性經驗 仍要做婦科檢查

美迪大直婦產科診所婦產科醫師杜依儒在臉書粉專「婦產科 杜依儒醫師」發文指出，子宮頸癌大多與高風險人類乳突病毒（HPV）感染有關，而HPV主要經由性行為傳播，若無性行為，感染HPV及癌症風險非常低。所以如果沒性經驗，抹片先不用做，但還是要定期婦科檢查，尤其卵巢、子宮肌瘤等問題，交給超音波來看。

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那有性經驗要幾歲開始抹片呢？杜依儒強調，一旦有性行為，就建議開始做抹片，不論年齡，有性經驗後，就有感染HPV的可能，也就有子宮頸病變的風險，所以不是等到30歲。

醫師指出，如果沒性經驗，抹片先不用做，但還是要定期婦科檢查，可透過超音波來看卵巢、子宮肌瘤等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

抹片檢查 3種選擇

杜依儒說明，目前抹片檢查的選擇有幾種：

●傳統抹片：用刷棒將子宮頸細胞刷在玻片上用顯微鏡看。

●新柏氏抹片：細胞放入液體保存，可以減少血液、分泌物干擾判讀，提高準確度。

●HPV檢查：直接看有無病毒感染，篩檢更早期。

她指出，子宮頸的正常細胞從「變異」到「癌症」，需要5至10年，抹片就是為了篩出「變異」細胞，提前介入處理，避免進一步變成癌症。

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