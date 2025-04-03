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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》清明養生 2食材加上五行茶「順時而養」

2025/04/03 08:30

由金銀花、甘草、菊花、薄荷、桑葉組成的五行茶，疏風清熱，幫助解春困；圖為情境照。（圖取自freepik）

由金銀花、甘草、菊花、薄荷、桑葉組成的五行茶，疏風清熱，幫助解春困；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明將近，氣溫回暖、雨水增多，濕氣較重，加上春季陽氣升發，身體容易出現肝氣鬱結、脾胃濕困等問題，雲品中醫診所在臉書專頁發文指出，可以食用春筍幫助消化、使用艾草泡茶驅寒理氣，還可以喝由金銀花、甘草、菊花、薄荷、桑葉組成的五行茶，疏風清熱，幫助解春困。

清明養生建議

●養肝護脾：多吃綠色蔬菜（如菠菜、芹菜），減少煎炸食物，避免肝火旺。

●祛濕健脾：可飲用赤小豆薏苡仁湯，幫助身體排濕。

●適量運動：散步、瑜伽、太極、超慢跑能舒展筋骨，促進氣血流通。

●保持心情舒暢：春天情緒易浮動，適當放鬆，有助於養肝理氣。

清明節養生食物推薦

中醫提倡「順應時節，調養身心」，透過飲食與生活習慣，幫助身體適應變化，清明不只是掃墓祭祖的日子，更是調養身體、迎接新生的好時機。飲食調理與良好習慣，在這個充滿生機的季節，活力滿滿。

●艾草：驅寒理氣，適合泡茶、泡腳，或製作艾草粿，溫養陽氣、助於血液循環。

●春筍：除了是當季的新鮮食材外還富含膳食纖維，幫助腸道健康，適合煮湯、炒菜，但胃寒者不宜過量。

●五行茶：以金銀花、甘草、菊花、薄荷、桑葉5種藥材組成，具有疏風清熱之效，能幫助解春困、提升免疫力，適合春季飲用。

清明節養生食物推薦。（圖取自雲品中醫診所臉書）

清明節養生食物推薦。（圖取自雲品中醫診所臉書）

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