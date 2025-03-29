資深男星張振寰孤獨死 議員揭北市獨老「緊急救援系統」不足

男星張振寰被發現陳屍家中，享壽65歲。（圖取自微博）

〔記者甘孟霖／台北報導〕資深演員、「一代大俠」張振寰14日被發現獨自陳屍家中，今（29日）家屬於北市懷愛館舉辦告別式。台北市議員曾獻瑩指出，張振寰事件凸顯圖居長者面臨困境，孤獨死亡通報人數有增加趨勢，近5年共178件；而台北市雖有「緊急救援系統」，但5萬多名獨居長者中，僅有3598位安裝，比例僅7%。社會局表示，未來將加強推廣緊急救援系統安裝及獨老相關服務，並擴大關懷體系、增加訪視頻率。

資深演員張振寰14日被發現獨自陳屍家中，今（29日）家屬舉辦告別式。（記者陳奕全攝）

台北市2008年針對獨居長者推出「緊急救援系統」，提供列冊獨居長者一組主機與隨身按鈕、人體自動感知器（PIR），並提供每日報平安、不活動偵測、24小時緊急救援守護中心、緊急按鈕通報、生活諮詢及居家訪視等服務。

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曾獻瑩說，北市截至今（2025）年2月底，65歲以上長者人口數為57萬7310人；再依社會局彙整社區單位接觸獨居長者經驗，約9%長者為獨居，換算北市應有5萬多位獨居長者；但至2024年底，北市列冊獨居長者僅9796人，而該系統僅限列冊獨居長者可申請安裝，形同排除數萬名未列冊的獨居長者族群安裝救援系統。

曾獻瑩表示，此外北市社會局寄到長輩信箱的老人福利宣導單張，並未提到緊急救援系統，恐有許多獨居長者不知有救援系統可免費安裝，這個數字令人憂心。他質疑，市府2024年投入3663萬元預算，為3598位長者提供公費補助緊急救援系統，卻僅覆蓋北市7%的整體獨居長者，資源使用率明顯偏低，台北作為首善之都，不應再有長者無聲離世狀況。

社會局表示，截至今年2月列冊獨居老人共9804人，安裝緊急救援系統人數為3617人，安裝率達36.89%，安裝人數為全台第一。列冊獨居老人依獨居老人服務計畫由執行單位定期依其生理健康、心理狀況、社會關係等指標進行分級評估，確認服務需求及訂定服務計畫。

社會局指出，每月寄發老人福利宣傳單張給予年滿65歲以上老人，並按季針對新增或遷入65歲以上單一生活戶加強清查並積極受理轉介通報，開發獨居老人個案來源，不過仍有部分長者擔心獨居標籤或認為生活上可自理，願意接受列冊服務確有難度。

社會局說，未來將針對老人福利宣傳單張加強推廣緊急救援系統安裝以及獨老相關服務，並擴大獨老關懷體系，以社區為基礎，增進鄰里互助與社區志工的培養，媒合500個社區關懷據點及在地資源，增加獨老訪視頻率。

男星張振寰被發現陳屍家中，享壽65歲。（資料照）

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