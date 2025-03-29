健康網》長者騎自行車有助長壽 日研究：降低照護與死亡風險

年長者騎自行車，可降低日後需要長期照護和死亡的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕從前已有研究顯示，自行車使用者通常具有較多的社會交流機會，且身體活動量較高。日本筑波大學研究，騎自行車是一種重要的生活方式因素，年長者騎自行車，可以降低日後需要長期照護和死亡的風險，該研究發表於《交通研究F部分-交通心理學與行為》（Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour

）。

研究團隊透過兩個研究問題來檢驗。一項為期10年的追蹤研究，以檢驗2013年的自行車使用量與到2023年需要護理和死亡發生率之間的關聯。發現2013年使用自行車的人與不騎自行車的人相比，在接下來的10年內需要護理和死亡的風險較低。同時也發現，騎自行車對非汽車駕駛而言，各項風險的降低尤其明顯。

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其次研究團隊檢驗2013年和2017年兩個時間點的自行車使用狀態（未使用、開始、停止、持續）與需要照護和死亡之間的關聯，發現與不騎自行車的人相比，2013-2017年期間繼續使用自行車4年的人，在接下來的6年中需要護理和死亡的風險較低。此外，一項僅針對非汽車駕駛員的分析發現，不僅繼續使用自行車的人，而且開始騎自行車的人，依賴護理的風險都很低。

研究團隊認為，長者騎自行車有助於延長他們的健康壽命和預期壽命，而且這種影響對於不開車的老年人來說更大。對年長者來說，將自行車當作日常生活的交通工具，有助於維持和改善他們的身心健康。

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