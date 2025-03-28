健康網》改善胃脹氣「5不3要」 少吃甜食、炸物及產氣食物

花椰菜雖然營養豐富，但它的膳食纖維與難消化的碳水化合物，會在腸道中發酵，產生大量氣體。如果腸胃較敏感，吃多了就容易脹氣。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在飯後會覺得胃悶悶、鼓鼓的，像塞了一顆氣球，覺得坐立難安，而這就是胃脹氣作祟！營養師高敏敏和台北榮總高齡醫學中心醫師鄭丁靚特別針對如何預防胃脹氣整理了「5不3要」原則，其中最重要的是，少吃甜食、炸物及產氣食物（例如：豆類、花椰菜、洋蔥、蘿蔔、地瓜等），而奇異果、木瓜、鳳梨中的酵素可幫助消化。

營養師高敏敏和高齡醫學科醫師鄭丁靚在臉書「高敏敏 營養師」指出， 每個人消化道都會製造氣體，但如果氣體沒有排出、累積過多 就可能引發腹脹，甚至腹痛，因此預防很重要。

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每個人消化道都會製造氣體，但如果氣體沒有排出、累積過多，就可能引發腹脹，甚至腹痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

避免脹氣5原則 別吃太多及太飽

●細嚼慢嚥不過量

吃太快或吃太多，會讓大量空氣一起吞進胃裡，增加腸胃的氣體累積，而食物沒有咀嚼細嚥，直接進入腸胃後，就更難消化，也容易產生多餘氣體。

●少吃炸物、甜食

高油脂的炸物會延長胃排空時間，讓食物在胃裡停留太久，增加脹氣風險；而甜食（特別是高果糖的甜點或加工食品）容易讓腸道內的細菌發酵，產生更多氣體。

甜食（特別是高果糖的甜點或加工食品）容易讓腸道內的細菌發酵，產生更多氣體。（圖擷取自photoAC）

●避免氣泡、碳酸飲料

氣泡水、汽水、啤酒等碳酸飲料本身就含有大量氣體，喝下等於直接往胃裡灌氣，容易讓肚子瞬間鼓起，甚至引發胃脹痛的問題。

●少吃產氣食物

豆類、花椰菜、洋蔥、蘿蔔、地瓜等雖然營養豐富，但它們的膳食纖維與難消化的碳水化合物，會在腸道中發酵，產生大量氣體。如果腸胃較敏感，吃多了產氣食物，就容易感到脹氣。

地瓜也是屬於產氣食物，會脹氣者應少吃。（圖擷取自photoAC）

●乳糖不耐者改喝發酵乳製品

有些人天生缺乏乳糖分解酶 喝牛奶後乳糖無法被消化，反而會在腸道內發酵產氣 導致胃脹、腹瀉等不適，如果有這種情況，可以選擇優格、起司等發酵乳製品，或改喝無乳糖牛奶，減少腸胃負擔。

3大習慣要養成 飯後運動消脹氣

高敏敏提醒，除了避免讓胃脹氣找上門，平時也可以透過養成好習慣來幫助腸胃更順暢、減少積氣。

●補充水果與好菌

奇異果、木瓜、鳳梨中的酵素可幫助消化，調節消化功能，讓消化更順暢，減少氣體滯留。另外 無糖優酪乳或優格含有益生菌，能調整腸道菌叢環境，降低產氣菌的影響，讓腸胃更健康、不容易脹氣。

●培養運動習慣

適度運動，尤其是有氧運動如快走、瑜伽、慢跑等，可以促進腸胃蠕動，加速氣體排出，避免脹氣悶在肚子裡。

如果吃完飯後覺得胃部不舒服，可以輕鬆散步10-15分鐘，幫助消化、舒緩不適。

散步10-15分鐘，幫助消化、舒緩不適。（圖擷取自photoAC）

●不用嘴巴呼吸

很多人無意間習慣用嘴巴呼吸，這會讓大量空氣直接進入胃部，增加胃脹氣的機率，尤其有鼻塞、過敏問題者，應先想辦法改善過敏症狀，正確使用鼻子呼吸，不僅能減少吞氣，還能讓呼吸更順暢、減少喉嚨乾燥不適。

營養師和醫師強調，調整飲食方針加上養成良好習慣，可以讓腸胃更健康、減少脹氣，整個人都更輕盈舒服！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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