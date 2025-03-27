健保7大重大新制5月上路 首度給付食品、預立醫療諮商對象擴大

健保署召開健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，一口氣通過7項重大給付。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今（27日）召開健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，一口氣通過7項重大給付，更首度將食品納保，包含擴大預立醫療照護諮商對象、居家血液透析、術後加速康復推廣計畫、保障醫院生產點值與部分時間加成、早產兒母乳添加食品、調升急診相關支付、調增基層診所診察費，涉及經費逾54億元，預計5月上路。

健保署長石崇良表示，今日共擬會議通過健保給付預立醫療照護諮商（ACP）費用擴大對象，從目前適用於安寧緩和醫療條例的末期患者、有自主行為能力的輕度失智症患者、病人自主權利法第14條之1規範的永久植物人狀態等情形、居家醫療照護整合計畫服務對象，再新增2類族群，分別是65歲以上重大傷病、大家醫計畫中屬於65歲以上多重慢性病病人，且取消現行規範必須住院簽署，調整為門診簽署也可獲得給付，每人給付3000點，預估6萬人受惠，經費約1.8億元。

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會議也通過居家血液透析方案，石崇良指出，給付比照院所血液透析3912點（每點約0.9元），並且有實際訪視費用1200點、視訊訪視費用420點，而居家血液透析涉及的透析機租借、用水等費用由病人自付，但設定1年以不超過12萬元為限。因為只是患者進行血液透析從院所改到居家，多一個選項，對於財務影響不大。

此外，石崇良指出，考量醫院收治高危險妊娠個案較多，通過醫院生產給付將比照基層院所保障1點1元，且夜間或假日緊急自然產加成30%，1年挹注，分別投入2億元、2.1億元。

早產兒出生後住院期間，母乳必須添加一些營養食品，強化照護，石崇良說明，考量是病程當中照顧所需，通過健保首度支付食品，適用對象包含出生1800公克以下或是孕期37週以前出生的寶寶，預估1年約2200名新生兒受益，經費約3400萬元。

今日也通過術後加速康復推廣計畫（ERAS），石崇良解釋，主要是跨團隊「以病人為中心的全人照護」運作模式，手術除了外科、麻醉科醫師外，還要融入護理人員、營養師、物理治療師等至少5類人員，且從術前就要執行麻醉、營養評估等，以及術中、術後的追蹤與矯正、控制，透過整合照護降低手術風險；去年試辦結果大幅改善患者併發症、住院天數與復原情形，今年就擴大推廣。

石崇良指出，第一階段對象鎖定70歲以上、麻醉高風險的髖關節及膝關節置換手術患者，照顧每個患者，團隊可獲得給付1.8萬點，經費約5千萬元，預計1年收案2600件。

至於之前討論多時的急診相關支付，今日會議也通過，包含急診診察費與護理費拆開計算並調升10%、調升急診觀察床護理費可達60%、調高急性一般病床護理費可達15.9%，以及重度級急救責任醫院一律比照醫學中心給付、中度級比照區域醫院給付，還有離島一般級急救責任醫院急診加成給付10%、中度級30%、重度級50%，合計1年挹注42.4億元。

同時照顧基層診所護理人員，因為護理費包裹在診察費中，延續2023年7月起的提高診察費政策，若診所為一定比例以上的護理人員調薪，今年每個門診診次前1至30人次的診察費將各增給付24點，高於過去2年的6點、12點，預算約6億元。

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