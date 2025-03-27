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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

眼皮下垂手腳無力 竟是「重症肌無力」！洗血助改善

2025/03/27 09:42

南投醫院醫師說明如何為患者進行血漿置換術治療，此為示意圖。（南投醫院提供）

南投醫院醫師說明如何為患者進行血漿置換術治療，此為示意圖。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣鹿谷鄉52歲陳姓婦人，約5年前開始出現左眼皮下垂、手腳無力、說話含糊不清等症狀，經衛生福利部南投醫院神經內科醫師鄭耕兆診斷重症肌無力，起初陳女對口服藥物的反應良好，就近在社區醫院治療。未料，前陣子症狀惡化，走路要他人攙扶、藥丸吞不下去等吞嚥困難症狀，因脖子肌肉無力，連頭都快抬不起來，如沒電娃娃，經進行血漿置換術治療搭配胸腺切除術後，症狀大幅改善。

鄭耕兆說明，重症肌無力是自體免疫疾病，與神經肌肉傳導出現異常有關。病人可能會出現眼瞼下垂、複視或視力模糊，肢體、頸部、吞嚥甚至呼吸等肌肉無力症狀，一般會依據病人的臨床症狀安排治療方式，如使用乙醯膽鹼抑制劑（俗稱大力丸）、類固醇、免疫抑制劑來控制病情，惟當急性症狀惡化且對藥物效果不佳時，則考慮進行血漿置換術（俗稱洗血）進行緊急治療，並搭配胸腺切除手術減少自體抗體攻擊，達到長期緩和症狀的功效。

部立南投醫院胸腔外科醫師謝志明表示，胸腺在兒童及青少年時期是重要的內分泌及免疫器官，在青春期之後會隨著年齡漸漸退化萎縮，逐漸被脂肪組織取代。當藥物無法控制症狀時，將胸腺腫瘤或是胸腺切除，有機會達到改善的效果，因此近年來透過微創內視鏡胸腺切除手術切除胸腺，成為治療選擇之一。

陳婦進行血漿置換術及胸腺手術後症狀大幅改善。她回想當時的自己，症狀起起伏伏，常常感覺就像電池沒電的娃娃，突然會洩氣無力，還被他人誤解是不是得了憂鬱症，想要反駁對方但連回應的力氣都沒有，感謝醫療團隊的診斷及治療讓她找回力量。

南投醫院神經內科鄭耕兆醫師（左）與胸腔外科謝志明醫師（右），透過血漿置換術搭配胸腺切除術治療，大幅改善陳小姐（中）重症肌無力症狀。（南投醫院提供）

南投醫院神經內科鄭耕兆醫師（左）與胸腔外科謝志明醫師（右），透過血漿置換術搭配胸腺切除術治療，大幅改善陳小姐（中）重症肌無力症狀。（南投醫院提供）

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