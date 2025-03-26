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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》遠離私密處感染 醫：愛愛前後必做5件事

2025/03/26 21:51

醫師提醒女性朋友，事前記得泡熱水澡、刷牙漱口、補充水分，事後也要記得上廁所與清水沖澡，避免親密接觸後私密處搔癢或刺痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒女性朋友，事前記得泡熱水澡、刷牙漱口、補充水分，事後也要記得上廁所與清水沖澡，避免親密接觸後私密處搔癢或刺痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕負距離親密接觸是一種愛的表現，而美好時刻前後，細菌也悄悄地伺機而動，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提醒女性朋友，事前記得泡熱水澡、刷牙漱口、補充水分，事後也要記得上廁所與清水沖澡，避免親密接觸後私密處搔癢或刺痛。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文說明，私密處是需要被細心呵護的，不正確的清潔方式或忽略這些細節，很容易讓細菌找上門。特別是有性生活的女孩們，陰道與尿道感染的機率也會大幅提升。

事前3步驟守護私密處

●泡個溫暖的澡：在親密接觸前，記得用溫水溫柔清潔私密處，男性伴侶也要一同清潔，因為陰道、肛門及尿道的位置相鄰，容易讓細菌趁虛而入，造成感染。溫暖的澡不只讓身體放鬆，也能預防細菌入侵，一舉兩得。

●刷牙漱口：嘴巴裡可是有好多看不見的細菌呢，如果有口愛的行為，清潔口腔能大大減少感染風險，給彼此一個清新又安心的親密互動。

●補充水分：喝點溫水，不僅能補充水分，也是為了「事後」的重要步驟做準備。

事後2步驟守護私密處

●事後先上廁所：親密互動後，尿道口可能殘留細菌。透過排尿，可以把細菌「沖」走，減少尿道感染的風險。

●清水輕沖澡：不需要過多的清潔用品，只要用溫水輕輕沖洗下體，去除體液殘留，保持乾爽就好。

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