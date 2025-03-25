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健康網》胃食道逆流未必胃酸過多！學者揭「隱藏成因」

2025/03/25 16:46

洪泰雄指出，胃食道逆流常見成因，包含下食道括約肌鬆弛、胃酸分泌不足；三餐不定時吃完就躺；長期壓力+缺乏運動；鎂、B群缺乏（會影響胃酸分泌）；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄指出，胃食道逆流常見成因，包含下食道括約肌鬆弛、胃酸分泌不足；三餐不定時吃完就躺；長期壓力+缺乏運動；鎂、B群缺乏（會影響胃酸分泌）；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胃食道逆流，不一定是胃酸太多！營養學者洪泰雄在臉書發文分享，吃完飯容易脹氣、打嗝？胸口灼熱、喉嚨有酸味？躺下睡覺時「火燒心」更明顯？覺得食物卡在胃裡，難消化？這些不適，不一定是胃酸太多，反而可能是胃酸太少！應先分清是胃酸過多還是過少，並從習慣改變。

洪泰雄指出，胃食道逆流常見成因，包含下食道括約肌鬆弛、胃酸分泌不足；三餐不定時吃完就躺；長期壓力+缺乏運動；鎂、B群缺乏（會影響胃酸分泌）。而胃酸不足的症狀，則包含吃肉特別不易消化；飯後脹氣、飽脹但又容易餓；缺B12、鎂、鐵、鈣，可能出現抽筋、貧血。

改善對策1：補充營養

●甜菜鹼鹽酸（BetaineHCl）。

●消化酵素（蛋白酶、脂肪酶、澱粉酶）。

●鎂+維生素B群。

●益生菌。

改善對策2：改變習慣

●飯後2-3小時內不躺下。

●睡覺墊高上半身。

●戒菸酒、少喝咖啡與碳酸飲料。

●細嚼慢嚥、規律飲食。

●減壓、放鬆心情。

最後，洪泰雄提醒，制酸劑≠萬靈丹！建議先做24小時pH檢測，分清是胃酸過多還是過少，才不會越治越糟。胃食道逆流，其實是身體在提醒你：生活該慢下來、該改變了。照顧胃，就是照顧整個消化與免疫系統，也不妨分享給身邊有「火燒心」困擾的親友！

最後，洪泰雄提醒，制酸劑≠萬靈丹！建議先做24小時pH檢測，分清是胃酸過多還是過少，才不會越治越糟；情境照。（圖取自shutterstock）

最後，洪泰雄提醒，制酸劑≠萬靈丹！建議先做24小時pH檢測，分清是胃酸過多還是過少，才不會越治越糟；情境照。（圖取自shutterstock）

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