生育焦慮？彰基623名員工抽血一驗 逾2成發現「早衰」警訊

結婚與生育年齡普遍延後；醫師建議年輕男女透過健康管理，更能安心迎接新生命的到來。示意圖，與新聞事件人物無關。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕別以為還年輕就不需要擔心生育力？彰化基督教醫院針對30至40歲女性員工提供免費AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測，結果發現21.65%、逾2成受測者的卵巢功能已下降，其中16.85%（105人）AMH濃度低於2 ng/mL，更有5.8%（36人）低於1 ng/mL，顯示卵巢儲備量偏低，生育力可能已提早出現下滑徵兆。

這項檢測計畫是彰基去（2024）年推動的ESG友善職場政策之一，首年針對623名30至40歲女性員工提供免費AMH抽血檢測，成為全台第一家推動此措施的醫院。

請繼續往下閱讀...

彰基婦產部醫師丁筠指出，即使是30歲的員工，也有15.2% AMH低於2 ng/mL，7.2%更低於1 ng/mL，反映出卵巢功能下滑的情況可能比預期更早發生。「外表看起來健康，但內在的卵巢功能可能早已亮紅燈，提早檢查才能做出更有彈性的生育選擇。」

AMH指數能反映卵巢的「庫存量」，雖然無法直接預測懷孕機率，但對於評估生育力及是否考慮凍卵等措施，是重要的參考依據。檢測方式僅需抽血，簡單方便。

彰基生殖醫學中心主任吳信宏強調，這項計畫並非為了製造生育焦慮，而是希望女性能掌握自己的生理節奏，及早規劃人生。「生殖健康管理應是女性整體健康的一部分，能幫助她們在對的時間做出對的決定。」

彰基推動女性員工AMH免費檢測，鼓勵及早了解卵巢功能，為未來生育做出更有彈性的規劃。（記者張聰秋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法