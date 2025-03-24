健康網》男車禍不痛10小時才就醫 下腹鼓一包竟「腸子爆出」

醫師分享病例，有名男子發生車禍因為不痛，直到晚上腹脹不適才就醫，但因手術距離車禍已經10小時，部分腸子壞死，只能切除；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕30歲男子發生車禍，本來不覺得疼痛，直到晚上開始腹脹不適，才送急診，由於他右下腹鼓一包又不太痛，醫師初步推測可能是血腫，未料電腦斷層檢查發現，男子腹部早已裂開，若劃開皮膚腸子就會掉出來，緊急手術卻見部分腸子已經發黑壞死，最終只得切除40公分。醫師也提醒，車禍後仍要注意症狀，因為當下感覺沒事，但內臟可能受傷。

車禍外觀沒事 內臟可能已經受傷

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，他指出，該名患者送到急診時右下腹鼓一包，並表示不會覺得痛，情況還能接受，因此醫師團隊初步推測可能是血腫。

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未料，電腦斷層檢查發現，腹部已經裂開，如果劃開皮膚腸子就會掉出來，跟患者說明情況後，使用腹腔鏡進行手術。結果動刀後卻發現，患者腸子有一段已經發黑、壞死。原來是因為車禍是早上發生的，當時發現腹部雖然鼓起來，但不覺得疼痛，直到晚上開始感覺到腹脹不適，才決定到急診檢查。但因為已經超過10小時，腸子壞死，必須切除。

術後休養竟癲癇 多項因素造成

陳榮堅提到，手術後大約3天後，患者因為突然發生癲癇再次被送來急診，家人擔心當初車禍可能有撞到腦袋，或是因為腦部出問題才引發癲癇，但檢查過後，並未發生異常；然而，團隊卻發現他的血糖異常低。雖然他切除了40公分的腸子，但人體小腸加大腸的長度約有7、800公分，理論上不會影響代謝與吸收。

醫師判斷，患者應該是長時間久坐、飲食不規律等因素，導致血糖過低，最終引發癲癇；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

陳榮堅說，由於檢查結果都正常，就讓患者回家休養，沒想到後來癲癇又復發，反覆被送急診兩三次，一問之下才知，他在家休養期間，幾乎都是長時間坐在電腦前面辦公或打遊戲，而且剛開腸道的刀，感覺沒什麼食慾，飲食變得相當不規律。判斷應該是由於長時間久坐、飲食不規律、持續面對電腦的聲光刺激，再加上天氣冷，消耗的熱量比較多，導致他血糖過低，最終引發癲癇。

因此陳榮堅叮嚀患者，要維持到一定的血糖值，建議少量多餐，避免久坐，要適時起身活動。後來，男子回到工作崗位，飲食作息變規律之後，回診時就沒有再發生癲癇。

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