自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》5習慣恐增骨鬆風險 2族群尤需增鈣保骨

2025/03/24 17:59

小魚乾等食物富含鈣質。（圖擷取自photoAC）

小魚乾等食物富含鈣質。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣喝茶或咖啡提神醒腦，營養師指出，雖然目前沒有直接證據顯示喝茶、咖啡會導致骨質疏鬆，但過量的咖啡因仍會增加鈣的流失，如果每天至少喝1杯濃咖啡、喜歡高油高鹽等重口味食物、很少運動或過度減肥，以及喜歡待在室內或過度防曬等5項生活習慣者，小心骨密度不足，增加骨質疏鬆風險。

聯安預防醫學機構聯青診所營養師高可欣指出，根據國民健康署最新的「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，7歲以上國人的鈣質皆未達足夠攝取量，19至64歲國人更是僅達到建議攝取量1000毫克的一半，鈣質確為國人攝取狀況最差的礦物質。

每日鈣質建議量。（聯安預防醫學機構提供）

每日鈣質建議量。（聯安預防醫學機構提供）

高可欣表示，鈣質的攝取不足加上骨質流失後，很難再完全恢復，因此應儘早養足骨本，以預防骨質疏鬆。

青少年、停經後女性　需留心是否缺鈣

高可欣指出，青少年及停經後女性須特別重視鈣質是否攝取足夠，因為青春期是骨骼發育的關鍵時期，若此時骨骼的健康未得到足夠重視，可能會增加日後骨質疏鬆的風險；停經後女性因雌激素下降，使得骨質流失速度增加2倍，因此足夠的鈣質相當重要。除了飲食及生活型態的調整外，定期檢查骨質密度才能及早發現骨質疏鬆等問題，及時採取預防措施或治療

多吃含鈣食物 適量補充保健品

營養師建議，平時可多攝取富含鈣質的食物，如鮮奶、乳製品、小魚乾、海帶、豆干、黑芝麻等。也能夠透過小技巧在日常中增加鈣質的攝取，如喝豆漿或牛奶時加入黑芝麻粉、外食小菜挑選涼拌海帶及小魚乾。

必要時，也可透過保健品補充，市售產品選擇多且型態多樣，其中錠狀為最常見且攜帶方便的形式，液態及粉劑較易入口，適合有吞嚥困難或年長者，大家可依照自身需求挑選！

挑選建議

●複方優於單方，同時含有鎂、硒、維生素D等協助骨骼建構的營養素。

●劑量足夠200-300毫克，分次補充吸收效果較佳，視需求量每日2-3次。

●天然來源且吸收率較高的海藻鈣尤佳。

鈣質種類。（聯安預防醫學機構提供）

鈣質種類。（聯安預防醫學機構提供）

除了鈣以外，還有許多協助骨質建構的重要營養素，包括維生素D、維生素K、鎂、磷等，這些營養素都能從天然食物中獲取，並可多攝取優質蛋白質、深綠色蔬菜、每週1-2次深海中小型魚類，並減少高鹽食物及加工食品，如醃漬、煙燻、醬滷等，避免高鈉增加鈣流失，過多的磷影響鈣吸收，因此均衡飲食並選擇原型食物相當重要。

良好生活5習慣 助增加骨密度

骨骼保養除了飲食外，良好的生活習慣也非常重要。

●運動：適度的負重有氧運動能增強骨質密度和強化骨骼，例如步行、慢跑、騎單車，平衡訓練能增強肌肉力量，減少摔倒風險從而避免骨骼損傷。

步行、慢跑等運動能增強肌肉力量，減少摔倒風險，從而避免骨骼損傷。（圖擷取自photoAC）

步行、慢跑等運動能增強肌肉力量，減少摔倒風險，從而避免骨骼損傷。（圖擷取自photoAC）

●適度曝曬太陽：每天10-15分鐘能幫助我們合成維生素D。

●戒菸及適量飲酒：吸菸及過度飲酒會影響骨頭的吸收與代謝，加速骨質流失，應盡量避免。

●限制碳酸飲料：碳酸飲料如可樂、汽水中含有大量的磷，過量飲用易使骨質流失，若是單純將空氣打入水中的氣泡水則不需擔心。

●避免濃茶及過量咖啡：雖然目前未有直接證據表明喝茶、咖啡會導致骨質疏鬆，但過量的咖啡因仍會增加鈣的流失，建議每日不超過400毫克（約超商中杯美式2杯）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中