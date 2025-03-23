衛福部設護理人員薪資網站 5大醫事團體：有助提升透明度

近來急診壅塞及醫護人力短缺情況引發社會關注。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期護理師低薪問題引起外界關注，衛福部因此透過網站提供國內445家醫院薪資資訊說明，讓護理人員能夠查詢、試算薪資。對此5大醫事團體肯定衛福部的作法，認為此舉有助於提升護理人員薪資資訊透明度，但也呼籲政府讓醫院具有充足的財務韌性，未來才能夠持續為護理人員加薪。

近年來出現護理人員出走潮，外界因此關注護理師低薪與工作環境不佳等困境，衛福部因此於「護助e起來」網站提供455家醫院資訊，讓護理師能夠查詢、試算薪資，挑選最適合自己的醫院，每年也會調查並公告各層級醫院護理人員年薪比較等醫院護理職場環境情況。

請繼續往下閱讀...

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今日共同發布聲明指出，這個平台讓護理師成為醫事人員、甚至所有勞工類別中首個具有專屬薪資制度比較網絡的職業，有助於提升護理人員薪資資訊的透明度。

不過，台灣醫務管理學會理事長洪子仁提到，薪資結構本身相當複雜，對於僱員全體來說，有資深、資淺的差異，而個人薪資中又有經常性、非經常性（如年終獎金、績效獎金等）薪資2個部分，且除了員工實際收到的薪水外，醫療院所還會支付勞健保或其他相關費用。

洪子仁指出，衛福部的網站所公布的數據，是由醫療院所填報的「護理人員相關成本」計算而來，即涵蓋了經常性、非經常性薪資，以及勞健保或其他護理人員相關支出，且把福利成本算入後，醫院實際花在護理人員身上的費用，大約是一般成本的1.38倍，也導致最終公布的數字比基層醫護人員實領數高。

但洪子仁強調，這些資訊「都是參考值」，並不代表每位護理人員的固定月薪，希望外界解讀這些數據時，能夠先理解薪資構成，並關注薪資調查方法，也呼籲政府單位提供醫療院所固定點值，確保財務韌性，未來才能夠持續為護理薪資加碼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法