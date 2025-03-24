健康網》烤魚不焦靠2招！ 漁業署教做「味噌烤白腹仔」

漁業署分享味噌烤白腹仔食譜。（圖取自漁業署網站）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又在為煮什麼傷腦筋嗎？漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」及網站發文分享「味噌烤白腹仔」的食譜，不過因為味噌糖分較多，容易焦，因此漁業署也提供避免烤焦的2秘訣，像是烤的時候把多餘味噌醬刮除；烤前15分鐘用鋁箔紙蓋住魚身，烤後5分鐘再把它挪開，讓魚體表面金黃帶焦即可。

漁業署表示，油脂豐富的魚類多半採「乾煎」料理，加上簡單調味就令人食指大動。但如果家中有烤箱的人，不妨換個口味，改以烤魚的方式料理，以味噌醬為醃料，搭配糖與少許醬油，讓魚片在烤製時呈金黃帶焦的迷人色澤，外酥內嫩，別有一番風味：

請繼續往下閱讀...

●準備食材及調味料：

食材有白腹仔輪切300克、蒜苗白1節、生香菇2朵；調味料有醬油10cc、味噌140克、糖60克、白芝麻5克、米酒30cc。

●料理4步驟：

1.白腹仔去頭三清後輪切（每片約100克），腹部血腺清理乾淨。

2.味噌到入碗中，加入糖、醬油及米酒，攪拌均勻靜放1小時，讓糖化開、醬油上色（可依個人喜好調整用量），將調好的味噌抹在魚體兩面，放入冷藏，醃漬3小時。

3.烤箱上下火開220度，預熱20分鐘，接著放入味噌魚，上下火調180度、烤15分鐘，再轉220度烤5分鐘。

4.最後放入蒜白及香菇一起烤，取出後撒上白芝麻即可。

值得注意的是，因為味噌醬中糖分多，烤時容易焦，所以漁業署也分享2個避免烤焦的秘訣，可先將多餘味噌刮除或以水清洗後再烤；烤前15分鐘用鋁箔紙蓋住魚身避免烤焦，烤後5分鐘再把鋁箔紙挪開，讓魚體表面焦黃即可。

另外，漁業署也為民眾科普白腹仔的來源，它是鰆魚家族的一員，與眾所周知的土魠魚為近親，體型較土魠魚來的小巧，所以也常以整尾販售，外型則呈現流線菱型，銀白色腹部上有著縱向排列的深色斑點，而且肉質細嫩滑口，擁有豐富油脂。除了白腹仔，漁業署也列出鰆魚家族不同特色，幫助民眾更加認識新鮮海味。

鰆魚家族小百科

●臺灣馬加鰆：俗稱白腹仔，體型小巧，多以整尾販售。

●高麗馬加鰆：俗稱闊腹仔，體型較大，主要進口自韓國。

●日本馬加鰆：俗稱馬加剪，體型細長。

●康氏馬加鰆：俗稱土魠，油脂豐富，是冬末春初的季節佳品。

●中華馬加鰆：俗稱大耳仔，特徵為胸鰭圓大。

漁業署表示，白腹仔是鰆魚家族中的一員，與土魠魚為近親，體型較小巧，常以整尾販售。（資料照）



☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法