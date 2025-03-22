小腿腫脹久久未癒 當心「靜脈曲張」惹禍

經醫師診療評估，陳小姐小腿外觀雖無顯著鼓突的分支靜脈曲張，但右腿大隱靜脈病變、異常曲張，導致靜脈血液逆流鬱積小腿，進而引起皮膚發炎潰爛、反覆感染。（中壢天晟醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市一名陳小姐，半年來為右小腿紅腫脹痛、潰瘍無法癒合、併發反覆感染所苦，本來至診所就醫，採一般外傷方式換藥治療，不料傷口不僅沒有好轉，反而傷勢擴大、惡化成潰瘍，紅腫蔓延至半支小腿，後來到醫院接受自費靜脈曲張微創治療「電燒閉合大隱靜脈」，陳小姐右小腿紅腫才漸消退、潰瘍慢慢收縮，傷口得以完全癒合、再生新皮膚。

陳小姐的右小腿起初僅是小傷口，至診所就醫，傷口反而惡化，剛換好的紗布、甚至襪子，沒多久就因持續滲出組織液所染濕，經中壢天晟醫院靜脈曲張中心醫師林哲安診療評估後，發現陳小姐小腿外觀雖無顯著鼓突的分支靜脈曲張，但右腿大隱靜脈病變、異常曲張，導致靜脈血液逆流鬱積小腿，進而引起皮膚發炎潰爛、反覆感染。

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在林哲安建議下，陳小姐接受靜脈曲張微創治療「電燒閉合大隱靜脈」，全程採局部麻醉、門診手術方式，不用住院，術後除了傷口換藥外，更穿著醫療級彈性襪、輔以口服靜脈循環藥物，不用受清創或植皮手術之苦。

林哲安同時是台灣靜脈學會秘書長，他說明，慢性下肢潰瘍（Chronic Leg Ulcer）是相當普遍的病症，成因與靜脈血管、動脈血管或神經病變等相關。據臨床統計，有高達八成的慢性下肢潰瘍主要是起源於靜脈血管退化，也就是所謂的「慢性靜脈功能不全」（Chronic Venous Insufficiency）、「靜脈曲張」（Varicose Veins）。

天晟醫院指出，目前最新靜脈曲張治療，均採微創針孔、局部麻醉／門診手術方式進行，術後就可下床行走，不須住院，以天晟醫院為例，該治療的醫材部分需自費，依微創方式不同，一般一腿電燒費用約5至10萬元間。

台灣靜脈學會理事長、新竹台大分院急重症中心主任蔡孝恩醫師呼籲，慢性靜脈疾病為最盛行心血管疾病，但往往最受忽視而未接受治療，建議患者優先接受心臟血管外科醫師專業評估與治療，預防靜脈曲張持續惡化為併發症。

桃園市一名陳小姐，半年來為右小腿紅腫脹痛、潰瘍無法癒合、併發反覆感染所苦，後來到醫院接受自費靜脈曲張微創治療「電燒閉合大隱靜脈」，傷口才得以癒合、再生新皮膚。（中壢天晟醫院提供）

台灣靜脈學會秘書長林哲安說明，慢性下肢潰瘍是相當普遍的病症，成因與靜脈血管、動脈血管或神經病變等相關。（中壢天晟醫院提供）

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