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健康網》看盆栽改善視力有限 「20-20-20法則」護眼更有效

2025/03/21 20:55

醫師提醒，綠色植物確實有助於讓眼睛放鬆，但真正對眼睛有幫助的是距離感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，綠色植物確實有助於讓眼睛放鬆，但真正對眼睛有幫助的是距離感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人會在家裡或辦公室養盆栽，增添綠意、淨化空氣，也希望能舒緩情緒，也有人認為常看綠色植物能改善視力。不過，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，綠色植物確實有助於讓眼睛放鬆，但真正對眼睛有幫助的是距離感，「20-20-20法則」才能真正保護眼睛，抗疲勞。

粘靖旻在在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」直言，眼睛需要看遠方的風景，不是桌上的盆栽！當我們長時間盯著近距離物體（例如手機、電腦或桌上的盆栽）時，眼睛的睫狀肌會一直處於緊張狀態，這種持續的用力，反而會增加視力疲勞。

她表示，距離才是護眼的關鍵，看遠方的綠色植物，例如窗外的樹木、遠處的山，能讓眼睛的睫狀肌真正放鬆，減輕疲勞。這就是為什麼我們常說「看看遠方的風景，讓眼睛休息」的原因。

健康網》看盆栽改善視力有限 「20-20-20法則」護眼更有效

醫師建議，每工作20分鐘，抬頭看遠方至少20秒，讓眼睛徹底放鬆，也利用這短暫的時間，深呼吸一下，也放鬆身心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

維護眼請健康 需要抗疲勞之戰

粘靖旻指出，每天面對螢幕時，試試「20-20-20法則」，讓眼睛也能追求夢想！

●每工作20分鐘，抬頭看遠方至少20英尺（約6公尺）。

●看遠方至少20秒，讓眼睛徹底放鬆。

●利用這短暫的時間，深呼吸一下，也放鬆你的身心。

粘靖旻強調，保護眼睛不僅僅是為了能看得更清楚，更是為了擁抱未來的夢想。擁有健康的視力，才能更勇敢地追逐人生的目標，探索世界的美好。拒絕妥協於眼睛的疲憊，就是對自己未來最好的承諾。

盆栽雖美 遠方的風景更重要！

粘靖旻提醒，桌上的盆栽當然可以讓你心情愉快，但如果你真的想保護眼睛，記得給它們多一點「遠距離的愛」。還有，別忘了定期檢查視力，確保你的眼睛狀態良好。

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