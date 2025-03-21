孕婦母血唐氏症篩檢補助 中市衛生局增「非侵入性胎兒染色體檢測」

婦產科衛教師向民眾衛教唐氏症篩檢。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕唐氏症是最常見的染色體異常疾病，也是影響智能發展的主要病因，為提升懷孕婦女對唐氏症篩檢重要性，台中市衛生局將「孕婦母血唐氏症篩檢補助計畫」升級，加入「非侵入性胎兒染色體檢測」，提供孕婦更全面精準的篩檢服務，凡設籍台中市未滿34歲孕媽咪，可攜帶身分證、健保卡等文件至衛生局委託的43家產檢醫療院所接受篩檢。

衛生局長曾梓展指出，隨著懷孕婦女年齡的增長，懷有唐氏症寶寶的機率也相應提高，平均每800位孕婦，就可能有一位懷有唐氏症胎兒，為孕育健康的下一代，衛生局呼籲符合資格的孕媽咪，多利用這項篩檢補助，及早掌握胎兒健康狀況，為寶寶打下健康基礎。

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孕媽咪要落實「5要」健康守則，包括要按時產前檢查、要認識早產預兆、要做好孕期保健、要辨識危險妊娠、要知道產兆來臨，以及「5不」原則，不抽菸與喝酒、不吸入二手菸、不亂服用藥物、不使用毒品、不選時刻剖腹產。

台中市今年加碼提供多項婦幼健康服務，包括配偶任一方設籍台中市且已婚尚未生育者，可享有婚後孕前健康檢查補助；同時結合醫療院所進入台中市幼兒園辦理學齡前整合式兒童健康檢查，盼透過健康檢查守護婦幼健康，另自今年1月1日起，針對具生育需求之罹癌市民推出凍卵凍精補助計畫，助罹癌市民實現生育的願望。

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