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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

長時間久坐當低頭族 肩頸痠痛很困擾？中醫有撇步

2025/03/21 17:22

中醫師林致展使用針灸原理的乾針刺激酸痛部位，幫助放鬆肌肉。（新營醫院提供）

中醫師林致展使用針灸原理的乾針刺激酸痛部位，幫助放鬆肌肉。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕現代人生活壓力增加與長時間久坐、低頭使用3C設備的習慣，導致慢性肩頸酸痛。衛福部新營醫院中醫師林致展今天（21日）指出，中醫透過針灸、推拿、艾灸等方法，成功幫助許多患者緩解肩頸部的疲勞和疼痛，達到舒緩身心、促進整體健康的效果。

林致展說，中醫認為肩頸酸痛通常與氣滯血瘀、寒濕阻滯等有關。治療上，中醫使用針灸、推拿、艾灸等方法，刺激特定穴位，疏通經絡、促進氣血循環，幫助放鬆肌肉，舒解疼痛。

使用中草藥如當歸、川芎、杜仲等具有活血化瘀、舒筋通絡的作用，對於慢性肩頸酸痛的患者也可以起到補充氣血、強化筋骨的效果。

林致展指出，中醫治療慢性肩頸酸痛的最大優勢在於其綜合性調理，通過針灸、推拿、艾灸等療法，和使用中草藥、藥布，來疏通經絡、改善氣血循環、驅寒散濕，放鬆肌肉，達到疼痛緩解。與西醫藥物治療相比，中醫注重從根本上調理身體，並根據患者的體質和生活習慣提供個性化方案。他也建議，患者應注意調整日常姿勢，避免長時間固定姿勢，並增加運動來增強肩頸部肌肉。

林致展說，隨著現代人肩頸酸痛問題日益普遍，中醫提供了一個安全、有效且無副作用的治療選擇，可以幫助患者改善症狀，提升生活質量。

中醫師林致展使用針灸原理的乾針刺激酸痛部位，幫助放鬆肌肉。（新營醫院提供）

中醫師林致展使用針灸原理的乾針刺激酸痛部位，幫助放鬆肌肉。（新營醫院提供）

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