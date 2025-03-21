健康網》夜貓子請注意！ 研究：糖尿病、憂鬱風險增2倍以上

分析發現，夜型人（晚睡晚起）的全因死亡風險竟然比晨型人高出約10%，且糖尿病風險增2-3倍、憂鬱風險增2.7-4.1倍、肌少症提高3.6倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否認為「只要每天睡足7-8小時」，早睡、晚睡根本沒差，只要有睡就好？」如果這樣想，可能就錯了！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，英國薩里大學與美國西北大學的聯合分析發現，夜型人（晚睡晚起）的全因死亡風險竟然比晨型人高出約10%，且糖尿病風險增2-3倍、憂鬱風險增2.7-4.1倍、肌少症提高3.6倍，整體來說，晚睡風險多多。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，體有個內建的生理時鐘，也就是晝夜節律，生理時鐘會影響身體的各種機能，包括睡眠、荷爾蒙分泌、新陳代謝，就算睡眠時間一樣長，如果長期與內在時鐘錯開，有時差就會出問題。即便睡眠時間足夠，晚睡仍可能導致晝夜節律失調，進而影響荷爾蒙與新陳代謝的調節。

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晚睡潛在風險

●憂鬱症風險提高2.7-4.1倍：尤其在心理健康方面，芬蘭FINRISK研究（涵蓋6071人）發現，夜型人更容易出現憂鬱症狀，風險甚至高達晨型人的2.7-4.1倍。此外，若晚睡導致與工作或社交時間衝突，更容易產生壓力，增加憂鬱傾向。

●糖尿病風險提高2-3倍：韓國高麗大學的研究指出，即使晚睡者的睡眠時數足夠，他們仍較容易出現新陳代謝問題，例如糖尿病風險提升2-3倍，罹患肌少症的機率約是早睡型者的3.16倍，且血脂與體脂率較高。

夜貓族改善建議

●盡量避免熬夜，在凌晨前睡覺，並確保有充足的睡眠時間。

●養成規律運動與健康飲食，降低晚睡帶來的代謝風險。

●減少抽菸、喝酒。芬蘭雙胞胎研究指出，夜型人壽命較短可能與較高的抽菸、喝酒比率有關。排除這些因素後，壽命差異並不明顯。

●與公司或學校協商彈性時間，減少生理時鐘的衝突。若能降低罹患糖尿病、心血管疾病與憂鬱症的風險，絕對比夜班多賺的薪水更值得。

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