健康網》血液循環不給力？ 中醫：按4穴位手腳不再冷吱吱

中醫師指出，若四肢長期冰冷，通常和陽氣不足、氣血虛弱等原因有關，可以食療調理、穴位按摩等方式改善血液循環；情境照。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管室外幾度，四肢總是冷得像冰棒一樣，令人好難受。澄品中醫診所中醫師顏孟章在臉書專頁「澄品中醫診所」發文表示，多數時候四肢溫度與環境有關，若長期冰冷，通常和陽氣不足、氣血虛弱、肝鬱氣滯等原因有關，除可依個人體質氣血虛、陽氣虛、肝鬱等症狀的不同，進行食療調理，日常也可按摩湧泉、合谷、勞宮、少府4穴位，配合運動、熱敷與泡腳，有助改善血液循環。

四肢逆冷6大原因

顏孟章表示，手腳冰冷屬於中醫觀點中的「厥逆」，也就是《傷寒論》所說的「凡厥者，陰陽氣不相順接，便為厥」，意即氣血運行異常，導致四肢逆冷。其中「厥」是指手足或肢體冰冷，甚至麻木、癱軟，「逆」則代表氣機的逆亂；他說，這種狀況通常和以下陽氣不足、氣血虛弱、外寒內侵、氣血瘀阻、肝鬱氣滯、熱邪内伏等6點有關。

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●陽氣不足：陽氣不足的特徵是全身怕冷、手腳冰冷、精神不振、腰膝痠軟、容易疲倦；常見表徵如先天體質虛弱、過度勞累、飲食寒涼、年齡增長導致陽氣衰退。

●氣血虛弱：氣虛特徵是手腳冰冷、面色蒼白、頭暈乏力、心悸失眠、容易疲倦；常見表徵為氣血生成不足，如長期營養不良、勞累過度、產後或大病初癒。

●外寒內侵：外寒內侵者可能長期處於寒冷環境、貪食生冷食物、久居濕寒之地；常見表徵是四肢發冷、畏寒、肢體僵硬或疼痛，遇熱症狀緩解。

●氣血瘀阻：氣滯血瘀影響氣血流通，導致四肢供血不足，進而發生厥逆；常見表徵如中風、血栓阻塞導致的手足冰冷、麻木、甚至劇痛。

●肝鬱氣滯：壓力大、情緒鬱悶導致氣機不暢，也會使血液循環變差；常見表徵為情緒不穩、壓力大、手腳冰冷但體溫正常，常伴隨胃口不好、胸悶、女性月經不調。

●熱邪內伏：外界過熱導致氣機失調，體內陽氣鬱滯，熱氣無法發散，反而導致手足冰冷；常見表徵如中暑、溫病後期出現的高熱伴隨四肢厥冷。

依體質對症食療調理

顏孟章說，不同體質者可進行食療調理。氣血虛弱者應補氣血，可吃紅棗、桂圓、枸杞、黑芝麻、當歸燉雞；陽氣虛者可溫補陽氣，適合食用生薑紅糖茶、羊肉湯、肉桂；肝鬱者須疏肝解鬱，可飲用菊花茶、玫瑰花茶；熱邪內伏者，以清熱降火為主，可食用蓮子、銀耳。

4穴位有助提升氣血

除食療調理外，顏孟章建議，日常保健可按摩以下4穴位，搭配運動快走、甩手、轉腳踝促進血液循環；熱敷關元、命門2穴位以保暖；或是睡前泡腳，均有助於暖和身軀與四肢。

中醫師分享改善手腳冰冷的日常保健方式，包括穴道按摩、運動、熱敷與泡腳。（圖取自澄品中醫臉書）

●湧泉穴：屬足少陰腎經，促進全身血液循環。

●合谷穴：屬手陽明大腸經，可調理氣機。

●勞宮穴：屬手厥陰心包經，可提升陽氣。

●少府穴：屬手少陰心經，可改善心氣。

顏孟章補充，通常手腳冰冷在中醫不離「寒」、「滯」、「虛」的表現。除透過食療、按摩穴位等方式調理體質外，中藥治療、艾灸與針灸也可改善手腳冰冷情況。

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