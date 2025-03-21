別花錢雷射吃保健食品！護眼飲品DIY 好喝又顧孩子視力

維持均衡飲食及良好生活習慣，每天攝取不同顏色蔬果，提供足夠護眼營養素，就能輕鬆護眼。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕3C產品儼然成為民眾生活一部份，但長時間看著螢幕，眼睛酸澀疲勞、導致視力惡化；而其對於孩童發育成長更有顯著影響。與其花大錢動手術或購買保健食品，不如在日常飲食中讓孩子補足對視力有益的營養食品。

台北慈濟醫院營養師張瑋琳說，人體若缺乏特定營養素如β-胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化，她列舉4種對視力保護有益的食物：

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1.深色蔬菜或深紅色蔬菜：前者能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑部病變與白內障，後者則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、花椰菜、胡蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素 （是維生素A的前驅物），建議每日至少烹煮約半碗的量給孩子食用。

2.深色水果：如藍莓、黑莓及葡萄等，因擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，舒緩疲勞，同時補充維生素C，增強孩子的免疫力。

3.蛋黃：蛋黃因其含維生素A及葉黃素，每天1至2顆適量，還能同時補充蛋白質。

4.堅果與種子：如亞麻籽、核桃、奇亞籽等富含Omega-3脂肪酸，具有抗氧化的作用，讓孩子每天攝取約1湯匙的量能夠減少乾眼症症狀，促進視網膜健康，而Omega-3中的DHA對腦部發育也有重要幫助，都是營養好選擇。

張瑋琳表示，只要維持均衡的飲食及良好的生活習慣，每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，其中包含紅、橙、黃、綠等不同顏色的蔬果，提供足夠的護眼營養素，就能夠在生活中輕鬆護眼。

若遇上孩子「挑食」，建議將護眼食材悄悄地加進孩子的飲食中，例如將胡蘿蔔燙熟打成泥，攪混進濃湯或咖哩，或是將少量的菠菜或地瓜葉燙熟後，加入水果牛奶中打成果昔，用水果的甜味蓋過蔬菜的味道，就能讓孩子既能喝到美味的果汁，又能吸收到充足的營養。

張瑋琳也分享兩款簡易的護眼飲品，讓民眾可以在家DIY，護眼好簡單。

1.葉黃素南瓜杏仁奶，材料為南瓜泥50g、杏仁奶150ml、適量蜂蜜或黑糖，作法將南瓜蒸熟壓成泥，與杏仁奶一同加熱，加入適量蜂蜜或黑糖調味，即可飲用，功效為富含葉黃素、β-胡蘿蔔素、維生素A，可以過濾藍光、保護視力，溫熱飲用更適合孩子腸胃。

2.護眼莓果奶昔，材料有藍莓或黑莓50g、香蕉半根、無糖優格100ml、亞麻籽粉1小匙、適量的水或牛奶，作法將所有材料放入果汁機攪拌均勻，即可飲用，功效富含花青素、Omega-3，可以視力保健，減少眼睛疲勞，口感滑順，孩子接受度較高。

台北慈濟醫院營養師張瑋琳。（台北慈濟醫院提供）

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