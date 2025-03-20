2025高雄智慧城市展 AI個人化健康管理成趨勢

民眾在「雄健康共照雲」現場體驗AI 體健設備。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025高雄智慧城市展今（20）至22日在高雄展覽館盛大展開，高雄市衛生局在「市政主題館」展示最新版「雄健康共照雲」，結合生理量測與AI體健設備體驗，提供醫療院所執行遠距照護、癌篩作業或醫療保健預約、自我健康管理等服務，個人化創新健康管理模式也將成未來趨勢！

「雄健康共照雲」於2018年創立，至今已發展至最新的4.0版，可串聯超過70種醫療設備與20種以上的照護模組，透過健康量測站收集數據，支援遠距照護、癌篩預約與健康管理等多種智慧醫療服務，全面實現數位化與智能治理。

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高雄市衛生局表示，最新版「雄健康共照雲」升級AI智能客服功能，深度導入生成式AI照護引擎技術於各場域應用，包括醫療院所、社區據點及銀髮健身俱樂部等，並導入物聯網體健設備與AI運動指導，提升長輩對健身器材的可近性，並於健身後自動分析活動度、肌耐力與協調性，幫助長輩更有效管理健康。未來更將持續擴大服務範圍，構建高雄健康數據網絡，全面提升市民數位化健康管理體驗。

智慧城市展覽期間，衛生局特別開放民眾於展區現場測量身高、體重、血壓，並親身體驗運動設備，透過記錄數據、分析健康趨勢，與「雄健康健康管家」對話，提供個人化健康建議及提醒。此外，系統會定期透過LINE推播健康資訊，幫助民眾輕鬆掌握健康知識，實現智慧健康管理，感受數據化健康管理的便利。

此外，本次展覽另由高雄市立凱旋醫院協助策劃，集結高雄16家醫院及2所大學聯手打造「智慧醫療主題館」，展示AI技術在醫療與健康照護的應用，大幅提升醫療服務效率及個人化健康管理。12歲以上高雄市民憑身分證皆可免費入場參觀。

「雄健康共照雲」結合生理量測數據，可即時監測自身健康狀況，實現智慧化健康管理。（高雄市衛生局提供）

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