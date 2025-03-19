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健康網》需要脊椎手術5病症 醫破迷思：不處理恐惡化

2025/03/19 20:57

醫師指出，椎間盤突出、脊椎狹窄、脊椎滑脫、脊柱側彎、壓迫性骨折如果不及時處理，可能導致症狀惡化，甚至永久性神經損傷；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，椎間盤突出、脊椎狹窄、脊椎滑脫、脊柱側彎、壓迫性骨折如果不及時處理，可能導致症狀惡化，甚至永久性神經損傷；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人對脊椎手術心存恐懼，甚至有人說「做了脊椎手術可能會全身癱瘓」，導致該就醫卻選擇拖延，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，椎間盤突出、脊椎狹窄、脊椎滑脫、脊柱側彎、壓迫性骨折如果不及時處理，可能導致症狀惡化，甚至永久性神經損傷。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，現代醫療技術已經非常成熟，脊椎手術的安全性極高。醫師會根據患者的具體情況，制定最適合的治療計畫，並採用微創技術來降低手術風險。

謝炳賢說，手術可能的風險確實存在，例如感染、血栓或神經損傷，但這些風險在有經驗的專業團隊操作下，發生率非常低。而長期拖延不治，反而可能讓病情加重，進一步影響神經功能，導致不可逆的損傷。

謝炳賢提到，手術的目的不僅僅是緩解當下的症狀，更是為了預防未來可能發生的嚴重後果。如果拖延不接受手術，可能會出現以下狀況：

●症狀持續惡化：疼痛加重，神經損傷進一步擴大。

●活動受限：日常行動困難，生活品質大幅下降。

●不可逆損傷：神經壓迫時間越長，恢復的可能性越低。

脊椎受傷盡早就醫

謝炳賢說，脊椎手術並非適合每一位患者，有些問題可以通過物理治療、藥物治療或姿勢調整來緩解。關鍵是要先進行專業的評估，了解你的脊椎健康狀況，再選擇最適合的治療方案。拖延只會讓問題更複雜，儘早尋求專業醫療幫助，才能為脊椎健康爭取最佳機會。

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