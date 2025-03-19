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健身注意！蛋白質沒搭「這」可能浪費 這樣吃更好
〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾愛美求身材好看，會健身練肌肉，甚至運動後趕緊補充蛋白質，希望達到最佳增肌效果。然而，光靠狂嗑蛋白質未必有用，專家提醒，關鍵在於「吃對」比「吃多」更重要，搭配適當的醣類才能真正發揮運動後的修復與增肌作用。
彰化縣衛生局指出，有研究報告指出，運動後補充的醣類與蛋白質應維持3至4：1 的黃金比例，才能有效幫助肌肉修復與體能恢復。除了選對好的蛋白質食物外，足量蛋白質攝取亦非常重要，但過與不及都不好，尤其補充過量不僅無法增加效果，還可能造成浪費。
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衛生局表示，人體一次最多只能吸收約20公克蛋白質，相當於2/3手掌大的魚肉類或350到400毫升豆漿加上1顆蛋。運動後適當攝取醣類，「吃對」才是關鍵。
衛生局建議，運動後可選擇1根香蕉搭配1顆茶葉蛋，或是1顆蘋果配1杯解奶，還是直接吃1罐水果優格。
彰化縣衛生局今（2025）年推出免費營養諮詢服務，針對年滿20歲且診斷為高血糖、高血壓或高血脂的縣民提供個別化飲食建議。全縣27處衛生所，有11處提供，包含彰化市南西北區、彰化市東區、員林市、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、鹿港鎮、秀水鄉及大村鄉衛生所。這項服務採預約制，有需求者請上網報名。
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