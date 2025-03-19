健康網》壓力一來腹痛又腹瀉？ 中醫：「6穴位」減緩腸躁症

中醫師指出，腸道對壓力特別敏感。若長期壓力大，或因情緒激動而生氣，病症慢性化就會發展成大腸激躁症；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕情緒緊張、壓力大腸道就鬧脾氣，令人困擾不已！澄品中醫診所中醫師顏孟章在臉書專頁「澄品中醫診所」發文表示，大腸激躁症與情志失調、肝氣鬱結、脾胃虛弱及飲食不節有關，患者除會腹瀉或便秘，也常出現腹痛、腹脹等狀況。可透過按摩合谷、足三里、天樞、太衝、太白、中脘、關元6穴位，調理肝腸胃脾與任脈；飲食應注意5重點，包括：減少咖啡因、酒精、刺激性、易脹氣食物的攝入，以及便秘患者增加攝取膳食纖維，配合規律運動，以減緩症狀。

壓力大 腸道易不適

顏孟章指出，腸道被稱為「人體的第二個大腦」，對壓力特別敏感。無論是長期處於緊張狀態、壓力過大，或因情緒激動而生氣，都可能引發腸道不適，導致嚴重的腹痛症狀。若長期如此，病症可能會慢性化，進而發展成大腸激躁症。

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顏孟章表示，以中醫觀點來說，大腸激躁症並非單一疾病名稱，通常與「泄瀉（腹瀉）」、「便秘」、「腹痛」、「腸鳴」等症狀相關。患者可能產生腹部絞痛、尿急、腹部飽脹感，也會出現持續放屁、腹部發出異常聲音等狀況，因此，日常生活中造成患者很大困擾。

調理腸胃肝脾6穴位

如何改善或減緩腸躁症狀？顏孟章說，除可透過中藥配合針灸、溫灸等方式治療，日常推薦按摩以下6穴位，可補氣和胃、疏肝理氣、健脾利氣。

●合谷：屬手陽明大腸經，有益補氣和胃。

●足三里：屬足陽明胃經，有益腸胃調節。

●太衝：屬厥陰肝經，有益疏肝理氣。

●太白：屬足太陰脾經，有益健脾利氣。

●中脘、關元：屬任脈，有益健脾和胃。

中醫師分享有助緩解大腸激躁症5穴位。（圖取自澄品中醫臉書）

減緩症狀飲食5重點

飲食上顏孟章建議，可多食用山藥、蓮子、紅棗、白扁豆，並提醒應注意以下5重點：

●便秘型患者可增加攝取膳食纖維。

●易脹氣患者應避免易發酵的碳水食物，如豆類、奶類、麵包等。

●避免咖啡因。

●少飲酒。

●減少攝取刺激性食物。

顏孟章補充，想減緩腸躁症症狀，除了穴位按摩與調整飲食，日常應維持充足睡眠與適當休息，並規律運動，以減緩壓力護腸道。

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