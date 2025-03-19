自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

癌症研究大翻轉？新理論挑戰基因中心論

2025/03/19 11:07

顛覆癌症研究典範，科學家挑戰「基因突變論」；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

顛覆癌症研究典範，科學家挑戰「基因突變論」；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項發表於《公共科學圖書館‧生物學》（PLOS Biology）期刊的研究，對數十年來癌症研究的主流思維，投下一顆震撼彈。美國系統生物學中心（Institute for Systems Biology）的黃穗（Sui Huang）教授及其團隊，提出癌症發展過程中，非基因因素可能扮演關鍵角色，挑戰了「癌症主要是一種基因疾病」的傳統觀點。若此觀點獲得證實，將徹底改變人類對癌症的認知與治療方式。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，長期以來，醫學界普遍認為，癌症源於細胞累積基因突變後失控生長。這種觀點推動了「癌症基因體圖譜」（The Cancer Genome Atlas）等大型研究計畫，旨在找出驅動癌症的關鍵基因變異，並開發精準標靶治療。

然而，黃穗教授團隊認為，這種「體細胞突變理論」（somatic mutation theory）難以解釋許多臨床現象。例如，有些癌症找不到明確的驅動突變，而有些正常組織即使攜帶已知致癌基因變異，卻未發展成腫瘤，顯示基因突變並非癌症發展的唯一因素。

研究團隊提出兩種替代模型：一是將癌症視為基因調控網路的系統性紊亂（黃穗教授提出）；二是將癌症視為組織結構完整性的崩解，即細胞微環境的異常導致腫瘤形成（由研究合作者Soto與Sonnenschein提出）。研究人員認為，這些全新觀點，可能為癌症研究開啟一扇新大門。

「若能完全接受『癌症起源超越基因突變範疇』的概念，將為癌症治療與預防策略帶來重大突破，」研究團隊表示，「承認並非所有致癌物都是基因突變原，將有助於強化公共衛生政策，減少民眾接觸可能誘發癌症的環境非突變因子，如食品添加物、塑膠製品及其他可能干擾組織恆定的有毒物質。」

此研究挑戰了癌症研究數十年來的基本假設，若獲證實，不僅將改變醫學界對癌症本質的理解，更可能徹底重塑癌症防治策略，為病患帶來全新的治療希望。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中