癌症研究大翻轉？新理論挑戰基因中心論

顛覆癌症研究典範，科學家挑戰「基因突變論」；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項發表於《公共科學圖書館‧生物學》（PLOS Biology）期刊的研究，對數十年來癌症研究的主流思維，投下一顆震撼彈。美國系統生物學中心（Institute for Systems Biology）的黃穗（Sui Huang）教授及其團隊，提出癌症發展過程中，非基因因素可能扮演關鍵角色，挑戰了「癌症主要是一種基因疾病」的傳統觀點。若此觀點獲得證實，將徹底改變人類對癌症的認知與治療方式。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，長期以來，醫學界普遍認為，癌症源於細胞累積基因突變後失控生長。這種觀點推動了「癌症基因體圖譜」（The Cancer Genome Atlas）等大型研究計畫，旨在找出驅動癌症的關鍵基因變異，並開發精準標靶治療。

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然而，黃穗教授團隊認為，這種「體細胞突變理論」（somatic mutation theory）難以解釋許多臨床現象。例如，有些癌症找不到明確的驅動突變，而有些正常組織即使攜帶已知致癌基因變異，卻未發展成腫瘤，顯示基因突變並非癌症發展的唯一因素。

研究團隊提出兩種替代模型：一是將癌症視為基因調控網路的系統性紊亂（黃穗教授提出）；二是將癌症視為組織結構完整性的崩解，即細胞微環境的異常導致腫瘤形成（由研究合作者Soto與Sonnenschein提出）。研究人員認為，這些全新觀點，可能為癌症研究開啟一扇新大門。

「若能完全接受『癌症起源超越基因突變範疇』的概念，將為癌症治療與預防策略帶來重大突破，」研究團隊表示，「承認並非所有致癌物都是基因突變原，將有助於強化公共衛生政策，減少民眾接觸可能誘發癌症的環境非突變因子，如食品添加物、塑膠製品及其他可能干擾組織恆定的有毒物質。」

此研究挑戰了癌症研究數十年來的基本假設，若獲證實，不僅將改變醫學界對癌症本質的理解，更可能徹底重塑癌症防治策略，為病患帶來全新的治療希望。

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