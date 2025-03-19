健康網》親子共跑別跑出病痛！ 4招陪孩子健康跑

陳鈺泓分享，越來越多爸媽喜歡帶孩子一起參加路跑活動，不僅能享受運動樂趣，還能增加親子互動的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕準備進入涼爽的跑步季，許多路跑活動和親子馬拉松也即將開跑，你和孩子都準備好了嗎？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文分享 「親子跑步健康秘訣」，包含循序漸進的訓練量、熱身與收操、給孩子挑雙好跑鞋、跑步搭配肌力訓練，讓一家人跑步跑得更安心！

陳鈺泓分享，最近發現身邊越來越多爸媽喜歡帶孩子一起參加路跑活動，不僅能享受運動樂趣，還能增加親子互動的時間，不過跑步看起來簡單，其實如果不注意，很容易讓自己或孩子受傷，尤其是膝蓋、跟腱和足底這些部位，像跑者膝或足底筋膜炎，都是最常見的問題，他分享 「親子跑步健康秘訣」：

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1. 循序漸進的訓練量

陳鈺泓指出，很多爸媽帶孩子參加馬拉松或跑步活動時，會一股腦想衝刺訓練，但不管是大人還是小朋友，都需要循序漸進增加跑步時間與距離。建議一開始可以從短距離慢跑或步行開始，每週增加10-20%的跑步量，給肌肉和骨骼時間適應，讓孩子感受到跑步的樂趣，而不是壓力。

2. 熱身與收操，不能偷懶！

陳鈺泓表示，跑步前後的暖身和伸展對孩子來說更是關鍵！活動開始前可以和孩子做一些輕鬆的跳躍或伸展運動，讓關節、肌肉暖起來，而跑完後的收操則能幫助舒緩跑步後的疲勞與僵硬，避免孩子隔天肌肉痠痛到「不想再跑」。

3. 給孩子挑雙好跑鞋

陳鈺泓強調，跑鞋對孩子的保護尤為重要，因為孩子的骨骼還在發育中。建議選擇合適的跑鞋，確保腳趾有足夠空間，鞋底有適度支撐，並且避免使用磨損過多的舊跑鞋，這樣才能讓孩子跑步時更安全又舒適。

4. 跑步搭配肌力訓練

除了跑步，平時可以安排一些簡單的肌力遊戲來強化孩子的核心和腿部力量，例如跳繩、蹲馬步或平板支撐。肌肉越強壯，跑步姿勢越穩定，受傷的機率也會大大降低！

陳鈺泓說，帶孩子一起跑步，不僅是健康的投資，更是一種親子互動的美好體驗。讓跑步成為家庭的快樂時光，跑出彼此的健康，也跑出對彼此的愛。準備好運動裝備和大大的笑容，陪孩子一起享受這個動感滿滿的季節吧！

陳鈺泓建議，活動開始前可以和孩子做一些輕鬆的跳躍或伸展運動，讓關節、肌肉暖起來；圖為情境照。（圖取自freepik）

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