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健康網》14歲少女壓力大吃頭髮 醫：長髮公主症候群

2025/03/19 19:35

醫師指出，長髮公主症候群為一種罕見的疾病，主要發生在有食髮癖的女性身上。病患長期吞食毛髮，導致在胃中形成毛髮胃石；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，長髮公主症候群為一種罕見的疾病，主要發生在有食髮癖的女性身上。病患長期吞食毛髮，導致在胃中形成毛髮胃石；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕14歲女學生因噁心、嘔吐伴持續性腹部絞痛到急診，主訴有壓力時會「拔幾根頭髮放在嘴裡嚼，嚼著嚼著就將頭髮都吞進肚裡了」，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰聽到這個病史後，隨即安排檢驗、腹部X光及電腦斷層檢查，最後確診為「長髮公主症候群」，後經外科手術，取出毛髮胃石。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文指出，長髮公主症候群（Rapunzel syndrome） 為1種罕見的疾病，主要發生在有食髮癖（trichophagia）的女性身上。病患長期吞食毛髮，導致在胃中形成毛髮團塊，稱為毛髮胃石，這個毛髮胃石會形成一個長條狀的延伸（類似「尾巴」），穿過胃部的出口（幽門）並進入到更遠端的小腸，甚至可能到達結腸。

此症候群主要發生在有食髮癖病史的年輕女性身上。食髮癖通常與潛在的心理問題有關，例如拔毛癖。報告指出，只有約1%的食髮癖患者會形成毛髮胃石。

吳昌騰說，長髮公主症候群的臨床表現可能出現多種非特異性症狀，包括：腹痛、噁心和嘔吐、腹部可觸摸到的腫塊，其他可能症狀如食慾不振、體重減輕、貧血和黃疸。診斷通常結合以下方法：病史詢問（詳細詢問是否有食用毛髮的病史至關重要）、身體檢查（可能在上腹部觸摸到堅硬、無壓痛的腫塊）、影像學檢查（超音波檢查、電腦斷層掃描、上消化道內視鏡檢查）。

吳昌騰表示，治療長髮公主症候群主要取決於毛髮胃石的大小和位置。對於大型且有症狀的病人，標準治療方式是手術切除，通常需要通過胃切開術和腸切開術來移除整個毛髮團塊。內視鏡移除適用於較小的毛髮胃石。

吳昌騰說，長髮公主症候群是1種罕見但嚴重的疾病，其特徵是胃中的巨大毛髮團塊延伸到小腸，常與食髮癖相關，診斷需要綜合評估，治療通常需要手術，並且需要長期的追蹤治療，以防止復發。

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