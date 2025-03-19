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健康網》小孩飛高高哇哇大哭 醫：小心「保母肘」

2025/03/19 11:41

醫師指出，由於小朋友的環狀韌帶發育未完全，因此大人帶著玩飛高高、轉圈圈等遊戲時，容易發生俗稱保母肘的橈骨頭端脫位；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，由於小朋友的環狀韌帶發育未完全，因此大人帶著玩飛高高、轉圈圈等遊戲時，容易發生俗稱保母肘的橈骨頭端脫位；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大人拎起小孩來「飛高高」、小孩兩手被大人拉玩轉圈圈遊戲、大人牽著小孩的手腕突然用力拉、小孩跌倒時大人想用手拉住等情況，都容易讓1-5歲的小孩橈骨頭端脫位，俗稱保母肘。急診醫師翁梓華指出，這是因為小朋友的環狀韌帶發育未完全所導致，復位不困難，要確定是否成功需要小朋友用受傷的手拿手機看影片，如果過關就表示復位成功。

翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文表示，俗稱保母肘的醫學專業名詞為橈骨頭端脫位，也稱作扯肘症或牽拉肘，主要發生的原因是小朋友的環狀韌帶發育未完全，橈骨只要稍微施力，當小朋友的手臂突然受到拉扯或牽引的力量，橈骨頭從環狀韌帶中滑脫造成的半脫位狀態，由於這時候的橈骨會被環狀韌帶卡住，因此小朋友怕痛，手就會一直維持在手打直，手心朝下然後不敢動的姿勢。

拿手機看影片 判別是否復位成功

翁梓華說，保母肘復位不困難，只要稍微固定小朋友的手、喬一下，10-15分鐘後，小朋友就又活蹦亂跳，但由於過程中會伴隨疼痛，小朋友往往會大哭，同時小朋友也會慣性地讓手維持在之前「不會痛的姿勢」，有時候很難立即判定是否復位成功，這時候他會請家長讓小朋友休息一下，然後讓小朋友用受傷手拿手機看影片，沒問題代表復位成功。

翁梓華提到，雖然保母手復位術不困難，但如果仍有小朋友手不會動的情形，還是建議要前往醫院急診照X光檢查，畢竟還是有遇過一些雖然機轉問起來一樣，但是X光卻意外伴隨前臂骨折，這時候如果貿然施行復位術，可能會對小朋友的骨頭造成更多傷害。

避免保母肘發生

●帶孩子的時候別拉手腕，以牽手掌以及扶手臂為主。

●避免玩飛高高、轉圈圈的遊戲。

●小朋友跌倒的時候，儘量要以扶「腋下」為主。

翁梓華強調，保母肘是源於小朋友的環狀韌帶發育未完全，因此大多只會發生在1-5歲的小朋友身上，如果6-10歲的小朋友仍發生上述的情形，可能是真的「骨折」，務必就醫接受更詳盡的檢查。

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