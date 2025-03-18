健康網》塑膠微粒恐引失智 研究：「2益生菌」或可助排出

動物實驗發現，2種益生菌能吸附微塑膠，或許能幫助人體排出塑膠微粒；對此，醫師舉例，可透過優格、泡菜、味噌、等發酵食品補充；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，多項研究發現塑膠微粒廣泛存在於食物、水、空氣甚至人體組織中，並對健康造成潛在風險，讓人十分焦慮。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究發現，副乾酪乳桿菌、植物乳桿菌2種益生菌能吸附微塑膠，或許有助人體排出塑膠微粒。可透過吃優格、泡菜、味噌、納豆等發酵食品補充，並改變生活習慣，減少使用塑膠製品、多攝取膳食纖維、喝水，護健康。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，塑膠微粒不像食物能被消化，也不會自然分解，反而可能在腸道累積、滲透進血液、影響免疫系統、增加發炎風險，也與心血管疾病有關，除此之外，有最新研究發現，失智患者腦部塑膠微粒特別多，也顯示塑膠微粒亦會停留在腦部，影響腦部健康。

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小鼠研究：2益生菌吸附微塑膠 聚集並排出

不過，塑膠微粒充斥生活中無法避免，真的無法排出嗎？張家銘引述《微生物學前沿》（Frontiers in Microbiology） 期刊上1項2025年的小鼠研究，研究人員篩選了784種不同的益生菌，找出副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei，簡稱LP菌，DT66）、植物乳桿菌（Lactiplantibacillus plantarum，DT88）2種益生菌能吸附微塑膠，幫助人體排出。

動物實驗發現，2種益生菌不僅能夠吸附微塑膠，還能將其聚集成較大的顆粒，使其更容易隨著糞便排出。（圖取自張家銘臉書專頁）

研究發現，2種益生菌不僅能夠吸附微塑膠，還能將其聚集成較大的顆粒，使其更容易隨著糞便排出。動物實驗顯示，服用這些益生菌的老鼠，微塑膠排泄率提升34%，腸道內殘留的微塑膠量減少67%。不只如此，DT88還能減少微塑膠引發的腸道發炎，降低發炎因子的表現。這意味著，人們不再只能被動地接受塑膠入侵，而是能主動清理體內的微塑膠，讓腸道「大掃除」。

補充益生菌護腸胃 遠離塑膠製品

若這些益生菌有助於排出塑膠微粒，那麼該如何攝取？張家銘表示，這2種菌株主要存在於某些發酵食品、益生菌保健品中，例如優格、克菲爾（Kefir）、泡菜等韓式發酵食品，亦或是味噌、納豆等日式發酵食品，另外也有這2種菌株的保健食品可選擇。

張家銘進一步強調，益生菌的幫助固然重要，但想要真正減少體內微塑膠，還需從日常習慣下手，包括：減少使用塑膠製品，避免微波加熱，改選玻璃或不鏽鋼容器；少喝瓶裝水，改用過濾水或玻璃瓶裝水；平時多攝取膳食纖維（如全穀類、蔬果）、益生菌及保持腸道水分充足，有助於腸道蠕動，避免塑膠累積。

醫師建議，平時避免使用塑膠製品，並多攝取膳食纖維、益生菌及保持水分充足，有助於腸道蠕動，避免塑膠累積；情境照。（圖取自freepik）

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