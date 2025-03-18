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健康網》戒菸易怒又貪吃？ 停吸4-24小時就可能出現戒斷症

2025/03/18 09:32

國健署指出，許多吸菸者在停止吸菸後，可能會面臨一系列戒斷症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，許多吸菸者在停止吸菸後，可能會面臨一系列戒斷症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕戒菸並非易事，許多吸菸者在停止吸菸後，可能會面臨一系列戒斷症狀。國民健康署在臉書專頁發文指出，吸菸者停止吸菸後，4至24小時內可能會出現煩躁、憤怒、焦慮不安、失眠、注意力不集中、食慾增加等身體不適的情況，這些都屬於「戒斷症狀」。

國健署指出，這些不適的感覺主要來自於長期使用尼古丁所導致的身體反應。尼古丁會促進多巴胺釋放，使吸菸者產生愉悅與放鬆的感覺。然而，一旦停止吸菸，體內尼古丁水平下降，導致吸菸者產生強烈的渴望，希望再次攝取尼古丁來刺激多巴胺的分泌，進而加深對香菸的依賴。

此外，國健署補充，尼古丁戒斷相關症狀，還可能伴隨戒斷症狀會導致頭痛（暈）、噁心、胸悶和喉嚨痛等情形。不過這只是最開始需要跨過的難關，當遇到戒斷症狀而感到不適時，可以參照國民健康署網站的「戒菸教戰手冊」提供緩解戒斷症狀的方法：

1.塑造支持環境，如加入拒菸之友會來建立支持網絡，並請親友協助提醒「自己戒菸中」。

2.透過菸品替代物或方法、分散注意、自我提醒，如咬胡蘿蔔條、芹菜條、小黃瓜，嚼口香糖或含薄荷糖，來抑制想抽菸的衝動。

3.改變生活習慣，如調整生活中與菸有關的行為與習慣，藉此轉移對菸有關的情緒連結。

4.洗溫水澡、運動，轉移對菸癮的注意力，來保持輕鬆心情。

5.多喝溫開水及湯，少吃動物性蛋白質或燥熱之油炸食物。

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國健署說，停止吸菸後，4至24小時內可能會出現煩躁、憤怒、焦慮不安、失眠、注意力不集中、食慾增加；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

國健署說，停止吸菸後，4至24小時內可能會出現煩躁、憤怒、焦慮不安、失眠、注意力不集中、食慾增加；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

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