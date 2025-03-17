健康網》換季過敏好困擾！ 中醫推3茶飲養生助舒緩

每到換季就過敏，打噴嚏、喉嚨癢、皮膚紅腫好惱人！中醫師表示，換季過敏可試試簡易養生茶飲調理體質，減緩不適；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到換季就狂打噴嚏、喉嚨癢、皮膚紅腫？令人好不困擾！您知道嗎？這可能是身體正在適應氣候變化的反應！對此，雲鼎中醫診所中師醫何柏蓉在臉書專頁發文表示，過敏與肺脾虛弱、氣血不足、體內濕熱有關，可透過簡單茶飲增補氣血、降火氣、改善皮膚發癢等問題。如黃耆桂枝紅棗茶、菊花決明子茶、紫蘇牛蒡子等，便是適合換季飲用的3款養生茶，有助緩解過敏不適。

3養生茶對症減敏

●黃耆桂枝紅棗茶

適飲對象：適合疲倦、四肢冰冷者。

材料：黃耆3錢、桂枝2錢、炙甘草1錢、紅棗3枚（剪開）

功效：溫補氣血，增強抵抗力，改善手腳冰冷、易疲勞狀況。

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●菊花決明子茶

適飲對象：適合口乾口苦、眼睛紅癢、排便不順者。

材料：菊花3錢、決明子2錢。

功效：清肝明目，幫助舒緩眼睛不適、降火氣，也有助於促進腸胃蠕動。

中醫師說，菊花添加決明子沖泡，可清肝明目降火氣，適合口乾口苦、眼睛紅癢、排便不順者。（資料照）

●紫蘇牛蒡子茶

適飲對象：適合喉嚨有痰、皮膚搔癢者。

材料：紫蘇葉2錢、牛蒡子22錢

功效：疏風散寒，幫助改善喉嚨不適、皮膚敏感發癢等問題。

沖泡方式與小提醒

何柏蓉說，取適量藥材，加入800-1000c.c.熱水沖泡，且可回沖飲用。每天喝 1-2 杯，持續進行調理，可讓換季時的身體更輕鬆。此外，應配合適當保暖、飲食調理，減少寒涼食物攝取，才能提升體質！另何柏蓉提醒，茶飲可提供日常保健使用，但若過敏情況嚴重，仍應及早就醫。

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