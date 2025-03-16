自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》5類食物損泌尿道健康！ 醫點「1類飲品」助細菌生長

2025/03/16 18:32

醫師表示，高鹽高糖食物不利於泌尿道健康，尤其可樂、汽水這類含糖量高的碳酸飲料，太常喝容易讓人「有球不硬」；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，高鹽高糖食物不利於泌尿道健康，尤其可樂、汽水這類含糖量高的碳酸飲料，太常喝容易讓人「有球不硬」；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕泌尿道問題是許多人關心的健康議題，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠指出，養護泌尿道要避開5類飲食，如吃太辣會增加尿道發炎風險，吃太甜或太鹹容易感染、結石，尤其愛喝可樂、汽水等含糖量高的碳酸飲料，還可能幫助細菌生長。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文分享，想要減少尿道感染與結石風險、穩定「持久力」、維持泌尿系統健康，以下5大類食物最好少吃為妙：

養護泌尿道 避開5類食物

●高鹽食物易結石：吃太鹹會讓體內水分滯留，尿液中的鹽分濃度也會跟著升高，長期下來不僅容易「結石」，還會刺激泌尿道，增加感染風險。建議少吃鹹酥雞、泡麵、醃漬食品，再愛也要適量，別讓「鹹到入骨」變成「痛到入骨」。

●咖啡因易刺激：咖啡因會刺激膀胱、增加尿量，對泌尿道是一種負擔。雖然很多人早上沒喝咖啡就「開不了機」，但建議在攝取咖啡因時，要多喝水，維持水分平衡，才不會「越喝越乾」。

●辛辣食物易發炎：辣椒、麻辣鍋等重口味料理會刺激泌尿道黏膜，增加發炎風險，尤其是本來就有尿道問題的人要特別小心，別因為想要「火辣人生」，而讓泌尿道跟著「辣出事」。

●高糖飲食易感染：糖分是細菌最愛的養分，攝取過多糖分容易增加尿路感染風險。蛋糕、甜點、含糖飲料雖然美味，但為了「滴水不漏」，還是少吃一點，改吃天然水果更健康。

●碳酸飲料易酸化：碳酸飲料會讓尿液酸化，增加結石風險，尤其可樂、汽水這類含糖量高的飲料還可能助長細菌生長。偶爾喝沒關係，但千萬別把「可樂當水喝」，不然最後真的會「有球不硬」。

醫師分享，養護泌尿道少吃高糖食物，攝取過多糖分容易增加尿路感染風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，養護泌尿道少吃高糖食物，攝取過多糖分容易增加尿路感染風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

聖經說 人為婦人所生，日子短少，多有患難。出來如花，又被割下；飛去如影，不能存留。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中