健康網》5類食物損泌尿道健康！ 醫點「1類飲品」助細菌生長

醫師表示，高鹽高糖食物不利於泌尿道健康，尤其可樂、汽水這類含糖量高的碳酸飲料，太常喝容易讓人「有球不硬」；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕泌尿道問題是許多人關心的健康議題，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠指出，養護泌尿道要避開5類飲食，如吃太辣會增加尿道發炎風險，吃太甜或太鹹容易感染、結石，尤其愛喝可樂、汽水等含糖量高的碳酸飲料，還可能幫助細菌生長。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文分享，想要減少尿道感染與結石風險、穩定「持久力」、維持泌尿系統健康，以下5大類食物最好少吃為妙：

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養護泌尿道 避開5類食物

●高鹽食物易結石：吃太鹹會讓體內水分滯留，尿液中的鹽分濃度也會跟著升高，長期下來不僅容易「結石」，還會刺激泌尿道，增加感染風險。建議少吃鹹酥雞、泡麵、醃漬食品，再愛也要適量，別讓「鹹到入骨」變成「痛到入骨」。

●咖啡因易刺激：咖啡因會刺激膀胱、增加尿量，對泌尿道是一種負擔。雖然很多人早上沒喝咖啡就「開不了機」，但建議在攝取咖啡因時，要多喝水，維持水分平衡，才不會「越喝越乾」。

●辛辣食物易發炎：辣椒、麻辣鍋等重口味料理會刺激泌尿道黏膜，增加發炎風險，尤其是本來就有尿道問題的人要特別小心，別因為想要「火辣人生」，而讓泌尿道跟著「辣出事」。

●高糖飲食易感染：糖分是細菌最愛的養分，攝取過多糖分容易增加尿路感染風險。蛋糕、甜點、含糖飲料雖然美味，但為了「滴水不漏」，還是少吃一點，改吃天然水果更健康。

●碳酸飲料易酸化：碳酸飲料會讓尿液酸化，增加結石風險，尤其可樂、汽水這類含糖量高的飲料還可能助長細菌生長。偶爾喝沒關係，但千萬別把「可樂當水喝」，不然最後真的會「有球不硬」。

醫師分享，養護泌尿道少吃高糖食物，攝取過多糖分容易增加尿路感染風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

聖經說 人為婦人所生，日子短少，多有患難。出來如花，又被割下；飛去如影，不能存留。

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