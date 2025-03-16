自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

強化中醫藥照護 賴清德：未來可結合政府超級電腦

2025/03/16 12:43

總統賴清德今（16）日出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德今（16）日出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕3月17日是「國醫節」，總統賴清德今（16日）出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」時表示，他常自問有別於之前的總統，可以給予台灣什麼額外的貢獻？答案就是「健康」，並提到中醫藥在預防醫學、慢性疾病管理及長照領域都發揮關鍵影響，未來也可利用政府在各地建置的超級電腦進一步發展，強化照護人民健康。

賴清德指出，在新冠這一場世界性傳染病中，中醫藥表現傑出，清冠一號救了無數的人，他就是其中一個，並分享，本身雖有西醫背景，身體不舒服時，總是先想到哪個同學、朋友，但新冠疫情時，這些醫師夥伴束手無策，後來吃了清冠一號，馬上就有感覺、非常神奇的感覺，藥粉吃進去，整個肺「開起來」。

賴清德指出，他的背景是醫師，常問自己有別於之前的總統，可以給予台灣什麼額外的貢獻？結果認為就是健康，因此一上任就在總統府成立健康台灣推動委員會，希望國人健康、國家更強、世界擁抱台灣。

賴清德提到，在預防醫學、慢性疾病管理及長照領域，中醫藥都發揮關鍵影響，促進國人健康。面對人口高齡化，確保長者健康與生活品質是重要課題，也相信中醫藥一定扮演非常關鍵與不可或缺的角色。

賴清德指出，台灣中醫藥界長期透過制度與技術創新持續進步，政府亦透過計畫一步一步強化其發展基礎，讓環境更成熟，同時確保中藥材品質管理與標準化符合國際化，期盼世界看見台灣中醫藥的堅強實力。

賴清德強調，政府有心將台灣打造成人工智慧島，會建立資料中心及在全國各區域設立必要的超級電腦，也會持續培養人才、鬆綁法令，中醫藥也可以運用超級電腦發展，期盼大家共同努力。

衛福部次長周志浩指出，科學發展加速驗證傳統醫學的有效性，現在中醫藥已經走入社區，不論在長照或社區醫療都有不可抹滅的角色，進一步普遍化是衛福部努力目標。此外，很多供應鏈面臨新的挑戰，也已展開中藥藥用植物種植計畫，能在台灣種就在台灣種，否則可至東南亞種植，確保必要藥物供應通暢無阻。

此次活動承辦單位台北市中醫師公會理事長林源泉表示，中醫願意配合政府的南向政策，在馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、越南甚至烏克蘭的國際義診合作，都受到相當高的肯定，成為台灣國際醫療軟實力。今年大會聚焦實證與現代化，以及結合人工智慧大數據應用等方向，共逾2000位醫師、超過200位國際貴賓與會，還有遠距視訊1000多人參與，展現中醫藥的重要性與發展性。

總統賴清德（左4）今日出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」，除致詞、頒獎外，也同與會來賓合影留念。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德（左4）今日出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」，除致詞、頒獎外，也同與會來賓合影留念。（記者叢昌瑾攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中