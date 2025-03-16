強化中醫藥照護 賴清德：未來可結合政府超級電腦

總統賴清德今（16）日出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕3月17日是「國醫節」，總統賴清德今（16日）出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」時表示，他常自問有別於之前的總統，可以給予台灣什麼額外的貢獻？答案就是「健康」，並提到中醫藥在預防醫學、慢性疾病管理及長照領域都發揮關鍵影響，未來也可利用政府在各地建置的超級電腦進一步發展，強化照護人民健康。

賴清德指出，在新冠這一場世界性傳染病中，中醫藥表現傑出，清冠一號救了無數的人，他就是其中一個，並分享，本身雖有西醫背景，身體不舒服時，總是先想到哪個同學、朋友，但新冠疫情時，這些醫師夥伴束手無策，後來吃了清冠一號，馬上就有感覺、非常神奇的感覺，藥粉吃進去，整個肺「開起來」。

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賴清德指出，他的背景是醫師，常問自己有別於之前的總統，可以給予台灣什麼額外的貢獻？結果認為就是健康，因此一上任就在總統府成立健康台灣推動委員會，希望國人健康、國家更強、世界擁抱台灣。

賴清德提到，在預防醫學、慢性疾病管理及長照領域，中醫藥都發揮關鍵影響，促進國人健康。面對人口高齡化，確保長者健康與生活品質是重要課題，也相信中醫藥一定扮演非常關鍵與不可或缺的角色。

賴清德指出，台灣中醫藥界長期透過制度與技術創新持續進步，政府亦透過計畫一步一步強化其發展基礎，讓環境更成熟，同時確保中藥材品質管理與標準化符合國際化，期盼世界看見台灣中醫藥的堅強實力。

賴清德強調，政府有心將台灣打造成人工智慧島，會建立資料中心及在全國各區域設立必要的超級電腦，也會持續培養人才、鬆綁法令，中醫藥也可以運用超級電腦發展，期盼大家共同努力。

衛福部次長周志浩指出，科學發展加速驗證傳統醫學的有效性，現在中醫藥已經走入社區，不論在長照或社區醫療都有不可抹滅的角色，進一步普遍化是衛福部努力目標。此外，很多供應鏈面臨新的挑戰，也已展開中藥藥用植物種植計畫，能在台灣種就在台灣種，否則可至東南亞種植，確保必要藥物供應通暢無阻。

此次活動承辦單位台北市中醫師公會理事長林源泉表示，中醫願意配合政府的南向政策，在馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、越南甚至烏克蘭的國際義診合作，都受到相當高的肯定，成為台灣國際醫療軟實力。今年大會聚焦實證與現代化，以及結合人工智慧大數據應用等方向，共逾2000位醫師、超過200位國際貴賓與會，還有遠距視訊1000多人參與，展現中醫藥的重要性與發展性。

總統賴清德（左4）今日出席「第95屆國醫節慶祝大會暨第17屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」，除致詞、頒獎外，也同與會來賓合影留念。（記者叢昌瑾攝）

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