關山救國團號召捐血 送「縱谷大禮包」加碼摸彩

捐血中心目前A型、O型血液庫存量呈現黃燈警示狀態，救國團關山鎮團委會號召舉辦捐血活動。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕捐血中心目前A型、O型血液庫存量呈現黃燈警示狀態，救國團關山鎮團委會號召舉辦捐血活動。週日活動的現場提供琳瑯滿目豐富紀念品，包括高麗菜、縱谷好米、椴木香菇薑油等，基本上是「一餐主食加飯後點心全包」，主辦單位表示，購買這些贈品也可略助菜農，但主要還是解決血源不足狀況。

週日上午捐血站外堆滿碩大飽滿的高麗菜，桌上陳列著多樣的紀念品還有摸彩品。關山鎮救國團會長周福安表示，得知目前血液安全存量包括A型、O型均亮起黃燈只剩下4至7天，才在「329青年節」前夕號召舉辦「青年同行 熱血傳愛」。

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負責品管的國中生，仔細端詳每顆菜。（記者劉人瑋攝）

捐血活動除了能帶回豐富紀念品外，還能參加摸彩活動。（記者劉人瑋攝）

現場有新生國中同學們報名擔任志工協助資料填寫和分送紀念品，同學們表示雖然自己還不到可以捐血的年紀但有機會參與非常開心。其實許多國中生多半是衝著服務時數而來，有國中生平時也不會挑菜，老師稍教之下，國中生將菜盤於手中端詳，似乎以後有跟著媽媽上市場的基本功，也有女同學先前也因服務時數而來，但即使時數已滿還是照常來此協助，她表示，自己大致知道如何操作，也想多觀察社會狀況。

活動贊助者包括縣議員陳宏宗、王文怡、寶華山慈惠堂、十大傑出青年魏瑞廷和岳父徐武金、清亮生態農場、海端衛生所主任陳境治、台東邯鄲堂、尚宸行、全民早餐等出錢出力，募集的紀念品感謝無償提供熱血的捐血人。主辦單位募集或購得逾180份「縱谷大禮包」，每包都有一袋白米、一顆高麗菜等，每捐500c.c.還能抽獎，最大獎是縣長饒慶鈴贊助的電子鍋。

近來台東捐血活動屢屢有熱心團體贊助，7日時就有高屏地區的知名烤雞店贊助100隻烤雞，因店家知名度加上烤雞誘惑力十足，一早就排隊滿滿。針對這次捐血活動贈品，主辦方說，上次的店家愛心十足也撐起整個贈品捐贈，而這次活動有著更多贊助者「其實就價格部份，每一份相當市價約500元的贈品其實一點也不輸。」

台東捐血站長江宜勳指出，台東地區每個月醫院相關機構需要的用血量大約是1400至1600袋左右，感謝社團和企業行號的熱心參與舉辦活動。近來天氣影響造成血液存量下降，很感謝關山鎮救國團大力號召讓血庫告急的窘境獲得紓解。

成堆高麗菜，加上縱谷產稻米，彩品還有椴木香菇薑油，大獎還有電子鍋，台東捐血活動愈來愈多單位贊助。（記者劉人瑋攝）

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