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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

睡覺也會喘！奇美醫院居家醫療 慢性肺阻塞病人不再受困

2025/03/14 15:34

奇美醫院推動居家醫療服務，協助慢性肺阻塞（COPD）患者減少往返醫院負擔，透過居家診療與復健提升生活品質，幫助病人恢復自理能力，重拾日常生活。（奇美醫院提供）

奇美醫院推動居家醫療服務，協助慢性肺阻塞（COPD）患者減少往返醫院負擔，透過居家診療與復健提升生活品質，幫助病人恢復自理能力，重拾日常生活。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕56歲的陳姓男子長期吸菸，患有慢性阻塞性肺病（COPD），連洗澡、吃飯都會喘，最近因咳嗽及呼吸困難加劇到奇美醫院就醫。為減輕陳男及家屬的負擔，醫療團隊評估建議申請居家醫療服務，經過數週的居家治療與復健指導，身體機能逐漸恢復，不僅能自行如廁、洗澡，還可以獨立進食，生活品質大幅提升，最終恢復到可以自行運動的狀態。

在治療前，陳男的呼吸狀況連覺都睡不好。前陣子深夜前往奇美醫院急診就醫，經診斷為慢性肺阻塞急性發作，住院治療後病情穩定，症狀明顯改善，隨後辦理出院。然而，陳男返家後發現，雖然呼吸困難有所減輕，但下床活動仍然喘促、吃力，甚至無法自行如廁、洗澡，連進食也需要家人協助，每次前往醫院復診對他與家屬而言都是極大挑戰。

張庭嘉表示，慢性肺阻塞是一種逐漸進展的疾病，肺功能會隨時間下降，尤其急性發作後，恢復期可能較長。對於年長或行動不便的病人而言，頻繁往返醫院不僅辛苦，也可能影響治療的延續性。

因此，奇美醫院積極推動居家醫療，讓醫療團隊深入社區與家庭，確保病人在家中也能獲得適當的醫療照護，減少往返醫院的勞累與風險，並幫助病人逐步恢復自理能力，提升生活品質。

張庭嘉提醒，預防COPD急性發作比治療更重要，建議患者戒菸，以減緩病情惡化，並規律使用醫囑中的吸入型支氣管擴張劑，以降低發作風險。冬季與流感季節可接種肺炎鏈球菌與流感疫苗，以避免感染，並透過每日的肺部復健，如腹式呼吸與步行訓練，維持肺功能。此外，減少接觸空氣污染源，如二手菸、粉塵與廚房油煙，也有助於減少病情惡化風險。

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