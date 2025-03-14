自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》小小藍莓大大營養 7好處一次看

2025/03/14 18:59

藍莓含有維生素C、花青素、多酚、鉀、膳食纖維，被譽為「超級食物」。（圖取自freepik）

藍莓含有維生素C、花青素、多酚、鉀、膳食纖維，被譽為「超級食物」。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別看藍莓小小一顆，它的營養來頭可不小，營養學者洪泰雄在臉書指出，藍莓含有維生素C、花青素、多酚、鉀、膳食纖維，被譽為「超級食物」，因此能對抗老化、保護心血管、促進腦部健康、保護視力、穩定血糖、促進腸道健康、幫助減肥。

洪泰雄表示，每100克藍莓僅有57大卡的熱量，且屬於低GI水果（升糖指數約53），不會讓血糖快速飆升，適合血糖控制族群。且有維生素C、K、A、B群、礦物質鉀、鈣、鎂、鐵，2.4克膳食纖維（能滿足每日需求的10％），及超強抗氧化物質多酚類與類黃酮。

藍莓對健康的影響

●強效抗氧化，對抗老化：藍莓的花青素含量極高，能夠中和自由基，減少細胞損傷，有助於預防癌症、心血管疾病、阿茲海默症，並延緩皮膚老化。

●保護心血管，降低血壓與壞膽固醇：研究顯示，每天吃1杯（約150g）藍莓可降低 LDL（壞膽固醇），減少動脈硬化風險。其中的鉀、槲皮素有助於舒張血管、降低血壓，適合高血壓族群食用。

●促進腦部健康，增強記憶：花青素和多酚類化合物能提升腦部血液循環，改善記憶力，特別適合預防失智症。研究顯示，每天攝取藍莓的人，認知能力較好，可降低20%認知退化風險。

●保護視力，減少眼睛疲勞：花青素可促進視網膜修復，保護眼睛免受紫外線傷害，減少黃斑部病變、青光眼風險。長時間用眼（手機、電腦族），適量吃藍莓有助於舒緩眼睛疲勞。

●穩定血糖，減少糖尿病風險：藍莓屬低GI水果，不會造成血糖大幅波動。其多酚成分可提升胰島素敏感性，有助於降低糖尿病風險。

●促進腸道健康，改善便秘：高膳食纖維幫助腸道蠕動，減少便秘。研究顯示，花青素可促進益生菌生長，維持腸道菌叢平衡，提升腸道免疫力。

●幫助減肥，控制體重：低熱量、高纖維能增加飽足感，減少暴飲暴食。花青素促進脂肪代謝，降低體脂肪，適合減重飲食。

藍莓低熱量、高纖維能增加飽足感，減少暴飲暴食。花青素促進脂肪代謝，降低體脂肪，適合減重飲食。（圖取自freepik）

藍莓低熱量、高纖維能增加飽足感，減少暴飲暴食。花青素促進脂肪代謝，降低體脂肪，適合減重飲食。（圖取自freepik）

藍莓保存方法

洪泰雄建議，藍莓平放冷凍，這樣能夠方便取出單次食用量，且不會結成一整塊冰塊，影響使用。

●避免結塊，方便單次取用：藍莓含水量高，如果直接堆疊冷凍，果實之間的水分會結冰，導致它們黏成一大塊，難以取出單顆食用。平鋪冷凍後，每顆藍莓都能獨立凍結，之後就能輕鬆取出所需的份量，不需要敲碎或解凍整袋。

●保持藍莓完整形狀，防止壓爛：如果一開始直接放在袋子或盒子裡冷凍，最下面的藍莓會被上層擠壓，導致果肉破裂、變形。平放在烘焙紙或托盤上冷凍，確保每顆藍莓都能均勻凍結，之後再放入密封袋保存，避免擠壓變形。

●減少冰晶形成，保持口感：平放冷凍讓藍莓快速凍結，減少水分移動，這樣可以減少冰晶形成，保持果肉較好的口感。如果慢速冷凍，水分會聚集成大冰晶，影響口感，使果肉變得較軟爛。

●延長保存期限，防止營養流失：藍莓富含抗氧化物（花青素、維生素C），適當冷凍可以減少氧化，延長保存期限。避免結塊後反覆解凍，這樣才能保持最佳營養與風味。

正確冷凍藍莓方法

1.清洗+瀝乾：用流動水輕柔清洗藍莓，去除灰塵與農藥殘留，瀝乾後用廚房紙巾或網架完全晾乾（避免水分結冰）。

2.平鋪冷凍：將藍莓平鋪在烘焙紙或托盤上（不要重疊），放入冷凍庫，快速凍結 2-3 小時。

將藍莓平鋪冷凍後，每顆都能獨立凍結，之後就能輕鬆取出所需的份量，不需要敲碎或解凍整袋；示意圖。（圖取自freepik）

將藍莓平鋪冷凍後，每顆都能獨立凍結，之後就能輕鬆取出所需的份量，不需要敲碎或解凍整袋；示意圖。（圖取自freepik）

3.轉移至密封袋保存：凍結後，把藍莓放入密封袋或保鮮盒，擠出多餘空氣，密封保存。這樣可以避免冰箱異味影響藍莓風味，也能減少水分流失。

4.食用時不需解凍：需要時可直接取出適量，無需解凍即可使用（如加入優格、燕麥、果昔），若要回復軟嫩口感，可在冷藏室解凍30分鐘。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中