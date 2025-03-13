幸福肥？研究：婚姻讓男性肥胖風險激增3倍 女性不影響

新研究顯示，婚姻使男性肥胖風險增加三倍，但對女性並無顯著影響；示意圖。（資料照）

〔記者陳成良／綜合報導〕英國《衛報》12日報導，研究顯示，婚姻使男性肥胖風險增加3倍，但對女性並無顯著影響。這項發現揭示了性別在體重變化中的差異，並引發對生活方式與健康關聯的關注。

自1990年起，全球肥胖率翻倍成長，超過25億成人和兒童被歸類為超重或肥胖。專家預測，到2050年，全球過半成人與1/3兒童將面臨超重或肥胖困境。雖然不良飲食、缺乏運動、遺傳、環境毒素及潛在疾病普遍被視為肥胖主因，波蘭華沙國家心臟病研究所（National Institute of Cardiology in Warsaw, Poland）的科學家進一步探索其他潛在因素。

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研究團隊分析了2405名平均年齡50歲者的醫療與健康數據，透過統計方法探討體重增加與年齡、婚姻狀況、心理健康等變數的關聯。這項研究於2024年在西班牙馬拉加舉辦的歐洲肥胖大會（European Congress on Obesity）上發表，發現已婚男性肥胖機率比未婚男性高出3.2倍，但已婚女性肥胖風險未見提升。此外，婚姻使男性超重機率上升62%，女性則增加39%。

另一項2024年在中國進行的研究補充說明，男性婚後前5年身體質量指數（BMI）上升，主因是熱量攝取增加與運動量減少。該研究指出，婚姻與男性超重機率增加5.2%、肥胖機率上升2.5%密切相關。英國巴斯大學（University of Bath）早前的研究也發現，已婚男性平均比未婚者重1.4公斤。

華沙研究進一步揭示，年齡也是體重增加的關鍵。每增長一歲，男性超重風險增3%、肥胖風險增4%；女性則分別增4%與6%。有趣的是，某些因素僅影響女性肥胖機率，例如抑鬱讓女性肥胖風險倍增、健康知識不足則提高43%，且居住於小型社區的女性肥胖更普遍，這些因素對男性卻無顯著影響。

英國肥胖健康聯盟（Obesity Health Alliance）主任詹納（Katharine Jenner）指出：「這項研究再次證明，超重源於社會、心理與環境的複雜交織，而非單純個人選擇。年齡增長加劇超重風險，女性尤甚；婚姻則顯著影響男性肥胖，反映生活習慣與社會期待的深遠作用。」她補充，男性婚後體重增加可能與飲食份量加大、社交聚餐頻繁及運動減少有關，而女性或因社會壓力更注重體態管理。

巴斯大學商業經濟學講師希爾達（Joanna Syrda）表示：「這與我2017年的發現一致：男性婚後BMI上升，離婚前後則下降。單身男性為尋找伴侶更有動力保持身材，而婚姻中的社交義務可能導致飲食更規律或豐富。」

然而，男性健康論壇（Men’s Health Forum）顧問波拉德（Jim Pollard）提醒，婚姻中的BMI增長也可能與高壓工作、長工時及不健康飲食有關。他強調：「男性因心臟病與癌症早逝的風險更高，體重是關鍵因素。政府承諾推出男女健康策略，這項研究凸顯其重要性。」

詹納呼籲：「與其責怪個人，我們需制定政策，讓健康選擇更易實現，改善飲食環境、提升教育與全方位支持至關重要。」

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