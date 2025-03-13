健康網》5旬男記憶力衰退、身體無力 醫查長期吃素缺「這營養素」

1名50多歲男子覺得記憶力減退、身體無力、情緒起伏大，甚至伴隨心悸與口苦，擔心失智症就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕57歲的A先生是1名科技業主管，篤信宗教，長年吃素。近期，他開始出現記憶力減退、身體無力、情緒起伏大，甚至伴隨心悸與口苦，擔心自己是否罹患失智症，因而就醫檢測，發現「腦年齡」遠高於實際年齡，抽血檢驗也發現維生素B12缺乏，致「可逆性失智」。

周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠表示，A先生長期服用胃藥控制胃食道逆流，並為了健康服用降血糖藥物，這些藥物可能影響營養吸收。驗血後確診他的維生素B12 濃度偏低，這可能正是導致他記憶力變差的關鍵因素。再經過3個月的B12補充與調整後，A先生的記憶力與專注力顯著回升，身體狀況與生活品質也明顯改善。

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維生素B12缺乏 恐致「可逆性失智」

尤冠棠表示，部分生理異常可能導致記憶力減退、認知功能下降，例如：維生素 B12缺乏；憂鬱症、焦慮症影響認知功能；慢性營養不良或腸胃吸收問題，其中，長期服用制酸劑、胃藥、二甲雙胍等藥物，可能降低維生素 B12 的吸收，增加缺乏風險。

醫師提醒，長期服用制酸劑、胃藥、二甲雙胍等藥物，可能降低維生素 B12 的吸收，增加缺乏風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

5族群需注意 維生素B12缺乏

●素食者（特別是全素）

●濫用笑氣（氧化亞氮）

●長期酗酒

●曾接受腸胃手術（如減重手術）

●老年人（胃酸分泌減少影響吸收）

B12低於300 腦部仍可能受影響

現行醫療檢測標準中，維生素B12的「正常值」為 >133 pmol/L（或 >180 pg/mL），但本身也是台灣營養精神學會會員的尤冠棠指出，近年研究顯示，B12濃度低於 300 pmol/L 就可能對神經系統造成損傷，甚至導致腦部白質變性，增加失智風險。

他指出，最新研究發現，即使B12數值在現行正常範圍內（148-410 pmol/L），仍可能出現神經學變化； B12數值較低者，MRI 顯示白質高信號（WMH）增加，代表腦部可能受損；可能出現認知能力下降、視覺誘發電位延遲（影響神經傳導）等症狀。

抽血檢驗可知道是否有維生素B12缺乏；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

專家建議，B12濃度標準可能需要上調至少 3 倍（從 148 pmol/L 增加到 410 pmol/L），才能有效預防神經功能退化。

維生素B12缺乏 8大警訊

尤冠棠提醒，如果你有以下症狀，應考慮檢查B12濃度：

●記憶力減退、健忘。

●情緒起伏大、憂鬱、焦慮。

●疲勞、虛弱、無力。

●心悸、心跳加快。

●手腳麻木、刺痛感（神經損傷）。

●口苦、口腔潰瘍、舌頭腫脹。

●食慾不振、體重減輕。

●呼吸急促。

這些食物富含維生素B12

●動物性食物（B12 主要來源）：牛肉、豬肉、雞肉。

●雞蛋、乳製品（牛奶、起司、優格）。

●魚類（鯖魚、鮭魚、蛤蜊、牡蠣）。

雞蛋等食物富含維生素B12。（圖擷取自photoAC）

素食者可補充B12來源

●營養酵母

●強化穀物與植物奶

●B12 營養補充劑

素食者可以喝豆漿等植物奶。（圖擷取自photoAC）

尤冠棠提醒，素食者應定期檢測B12，並透過營養補充劑或強化食品來維持足夠的B12 攝取。

他也強調，記憶力減退不一定是失智症，可能是B12缺乏導致的「可逆性失智」。素食者、老年人、長期飲酒或腸胃手術者，更應注意B12補充，避免對神經系統造成不可逆的傷害！

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