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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳房腫脹疼痛 竟是肺癌轉移！醫：相當罕見

2025/03/13 12:25

張女士接受放射治療。（彰化醫院提供）

張女士接受放射治療。（彰化醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年65歲的張女士去年初發現左肺癌並轉移至多處骨頭，透過健保申請了上百萬元的標靶藥物治療，但因張女治療並不積極，沒有按時服用藥物，給了癌細胞更多轉移機會，結果肺癌擴大轉移到乳房，此屬於相當罕見的案例。

張女士因連續胸痛1個多月，體重減輕了10公斤，就診才發現左肺肺癌並擴散到胸椎、腰椎等多處骨頭，引發骨頭疼痛，便進行標靶藥物及放射線治療。

彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠說，他們針對張女士左肺及胸椎、腰椎等處的骨頭進行放射線治療，以減輕疼痛及降低骨折的機率，半年後張女士出現右乳房腫脹疼痛，因此轉介到乳房外科。

該院乳房外科醫師李忠懷表示，張女士右乳房腫脹，一開始根本不會想到是肺癌轉移，畢竟非常罕見。其右乳房外觀純粹腫脹，也不是乳癌侵犯皮下的橘皮樣，不太像乳癌，超音波也顯示只是組織水腫，沒有明顯的腫瘤，但進一步做右乳房及右腋下切片，結果竟是肺癌轉移，讓人嚇了一大跳，推測其癌細胞途徑應該是左肺到右腋下淋巴結，再到右乳。

吳俊玠指出，乳房血液循環不豐沛，比較少被其他部位的癌細胞轉移，也就是說，如果乳房發現癌細胞通常是原發癌，而乳癌轉移至肺部還算常見，而這起個案是肺癌轉移乳房就很罕見。在世界醫學文獻上，1965年至今僅有179個肺癌轉移乳房的案例。

李忠懷指出，肺癌是非常容易轉移的癌症，透過血液、淋巴擴散至其他部位，常見轉移到腦部、骨頭、肝臟、腎上腺、淋巴結等，當癌細胞轉移至特定部位時，會產生相關症狀，骨頭轉移常會造成骨頭疼痛，腦部轉移則可能會有頭痛、肢體無力等症狀。

李忠懷表示，很多癌症患者一聽到癌細胞轉移，開始自暴自棄，不積極或放棄治療，其實以現在的醫療技術，轉移的第四期癌症不見得就是末期，還有標靶藥物等各方面的治療，好好治療都還有機會。

圖為婦人的胸部超音波，顯示只是組織水腫，沒有明顯的腫瘤。（彰化醫院提供）

圖為婦人的胸部超音波，顯示只是組織水腫，沒有明顯的腫瘤。（彰化醫院提供）

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