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健康網》想哭就哭吧！ 心理師授4招「自救」崩潰情緒

2025/03/12 20:41

心理師說，找一個安全的空間，讓自己放聲大哭，不僅能減少壓抑，還能釋放情緒毒素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

心理師說，找一個安全的空間，讓自己放聲大哭，不僅能減少壓抑，還能釋放情緒毒素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失業、失戀或是親人離世等突如其來的變故，不僅讓人挫手不及，心裡也覺得快要受不了，很想大哭一場！台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」 指出，想哭就哭吧！不要過度壓抑情緒，大哭一場沒有關係，也可以藉由轉移注意力、自我對話、規律深呼吸等方法自救崩潰情緒。

黃閎新提醒，如果崩潰無法自行緩解，建議還是要尋求專業幫助，像是專業的心理師，就可以幫助你理清情緒困境，找到解決之道。

●允許自己崩潰一下

黃閎新強調，不要害怕表達情緒。讓自己哭一下，或向信任的人傾訴，可以幫助釋放壓力。

他也建議，可以找一個安全的空間，讓自己放聲大哭，這不僅能減少壓抑，還能釋放情緒毒素。如果無法大哭，也可以寫下感受，用文字代替言語記錄內心的壓力。

●轉移注意力

當情緒壓到臨界點時，轉移注意力也是一種有效的方式像是聽音樂 ，一首放鬆或充滿正能量的音樂，讓旋律撫慰你的心靈；或者也可悠閒地散步、做瑜伽或跑步，讓身體的動作帶走內心的負面情緒。

悠閒地散步或跑步，讓身體的動作帶走內心的負面情緒；示意圖。（圖擷取自photoAC）

悠閒地散步或跑步，讓身體的動作帶走內心的負面情緒；示意圖。（圖擷取自photoAC）

另外也可以做冥想練習，專注於自己的呼吸，讓大腦回歸平靜。

●自我對話

當感到崩潰時，可以試著與自己對話，像是可以對著鏡子說：「沒關係，這只是暫時的。你很努力了！」這種簡單的鼓勵可以給自己力量。不要自我責備，每個人都會有崩潰的時候，這很正常。

●規律深呼吸

深呼吸，也是迅速穩定情緒的簡單方法，吸氣4秒，屏住呼吸4秒，然後緩慢吐氣6秒，重複5次。這不僅能降低心跳速度，還能感到更冷靜。

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