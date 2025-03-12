反醫療暴力！住民家屬長期騷擾「讓你失業」 護理師提告

桃園市某醫院附設護理之家多位護理師投訴，長期受住民家屬言語暴力、工作干擾。（取自官網）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某醫院附設護理之家傳醫療暴力案件，多位護理師投訴，長期受住民家屬言語暴力、工作干擾，不僅心生畏懼，甚至得求助身心科。議員黃婉如接獲投訴，目前護理師已提告並向桃市府衛生局申訴；院方回應，對於醫療暴力零容忍，支持同仁提告並啟動關懷程序。

護理師投訴，該住民入住護理之家後，家屬幾乎每天都會前來探視，卻長期不配合護理之家相關規範，還出現各種言語暴力、干擾工作的行為，像是曾評估住民有疥瘡可能並安排醫師看診，但家屬拒絕配合且質疑為何要轉至單人房等處置，住民鼻胃管脫落應送院處理，家屬卻要求護理師逕行處理，護理師婉拒卻遭到詆毀，家屬還衝進護理站撥掉護理師公務機，甚至威脅「要讓你沒工作」等語，嚴重干擾護理師執行業務，導致多位護理師心生畏懼，無法安心照顧其他住民，甚至得求助身心科。

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黃婉如表示，護理師已向警方報案提告，並向桃市府衛生局申訴，同時改善護理之家與住民合約沒有完善退場機制問題，衛生局10日已針對此案進行會議，並請受害者具體陳述案情，資料蒐集完畢後將函送地檢署，衛生局也建議院方可增列護理師家生活公約遵守事項，並載明如違反得終止契約。

院方表示，對於醫療暴力向來是「零容忍」，尤其護理人員為醫院重要資產，同仁遇暴力威脅可逕行提告；另已啟動員工關懷程序，並協助護理師接受心理諮商與輔導，亦將配合警察機關及司法機關調查，勿枉勿縱。

此外，針對護理之家入住契約書，將檢討增列生活公約遵守事項，並載明如違反生活公約院方得終止契約，而此案家屬已合法聘僱移工，護理之家協助教導移工相關住民生活照護技能，以其家屬能夠及早返家自行照護。

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