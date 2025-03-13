健康網》告別皮癢！ 營養師：抗敏食物「9要3不」這樣吃

營養師說，換季時會讓皮膚變得脆弱，容易乾燥敏感，補充對的營養，才能從內而外滋養肌膚，減少乾癢不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕季節變化交替，皮膚開始乾癢、脫皮，甚至出現紅腫不適，令人超崩潰！營養師高敏敏於臉書發文表示，想要避免皮膚發癢，應少碰加工食品、不新鮮海產與過敏食物、過量咖啡因與甜食。另可攝取蘋果、綠葉菜、維他命C、D、E、益生菌、槲皮素、MSM有機硫化物、共軛亞麻油酸（CLA）等9大營養素，有助改善皮膚過敏。

高敏敏說，換季時濕度與溫度的變化，會讓皮膚屏障變得脆弱，容易乾燥敏感，所以擦再多乳液也不見得有效。她指出，補充對的營養，才能從內而外滋養肌膚，減少乾癢不適。

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補充9大營養素 蘋果、綠葉菜上榜

換季時該怎麼吃？高敏敏建議飲食可攝取以下9種抗敏食物：

●蘋果：蘋果多酚能幫助抗氧化、降低過敏反應，讓皮膚不容易發炎、紅腫。一顆蘋果約有200-500mg的蘋果多酚，建議每天一顆，益處多多。

●綠葉菜：綠葉菜含有豐富葉綠素，每天吃一碗半的蔬菜，不僅有助皮膚抵禦環境刺激、改善過敏症狀，也能補充每日膳食纖維所需。

●維他命C：維他命C除能強化人體黏膜細胞、增加自身免疫力、減少過敏原入侵，還能讓皮膚維持彈性與修復能力，減少乾燥脫皮。

●維他命D：多出門走走曬太陽，補充維他命D，有助於調節免疫系統、降低皮膚敏感與發炎機率。沒有陽光的日子可多吃魚、牛奶、蛋黃、菇類等食物補充。

沒有陽光可日曬時，營養師建議多喝牛奶補充維生素D，有助抗敏；圖為情境照。（圖取自freepik）

●維他命E：能幫助肌膚對抗乾燥與環境刺激，維持水分平衡，減少脫皮與搔癢。

●益生菌：益生菌能維持腸道健康、調節免疫系統，是不錯的營養素，建議可補充優酪乳或優格。

●槲皮素：槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效抗過敏，降低換季時的敏感與紅腫。

●MSM有機硫化物：有助於膠原蛋白與角蛋白生成，增強皮膚保水能力 減少粗糙與乾裂；可從大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍等食物中攝取。

●共軛亞麻油酸（CLA）：攝取適當的共軛亞麻油酸，可減少皮膚發炎、提升肌膚屏障功能；可從紅花籽油、葵花油、羊、牛肉、乳製品等食物中攝取。

抗敏3不 少加工食品、咖啡因與甜食

高敏敏指出，除了補充抗過敏營養素，也要避開容易讓身體發炎的食物，包括：

●加工食品：過多添加物容易引發發炎反應，加重皮膚敏感。

●不新鮮的海產或易過敏食物：細菌分解後會產生組織胺，可能造成皮膚更敏感、紅癢。

●過量咖啡因與甜食：影響身體保水力，肌膚容易更乾燥、搔癢不適。

高敏敏提醒，調整體質不是一蹴可幾的事，必須持之以恆。想告別皮癢，除攝取充足營養素、避免過敏食物外，也要保持睡眠充足、放鬆心情、維持環境清潔，才能有效舒緩症狀、減少發作。

養養師高敏敏。（高敏敏提供）

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