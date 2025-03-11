健康網》聲音沙啞不是小事！ 醫：4狀況快就醫

胡皓淳指出，急性喉炎建議充分休息、保持水分攝取、避免刺激性食物和環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嗓子啞了，還繼續唱歌？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文提醒，聲音是表達自我的重要工具，但當沙啞持續兩週以上、伴隨吞嚥困難或疼痛、聲音漸漸變弱或消失、同時出現呼吸困難，就要立即就醫，別硬撐繼續發出聲音，以免聲音到後來變成啞啞的。

聲音沙啞 常見原因與自我照護

1. 急性喉炎：最常見的原因，通常由病毒感染引起。

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●建議：充分休息、保持水分攝取、避免刺激性食物和環境。

●自我照護：每日喝溫水2000-3000c.c.，進行蒸氣吸入，減少說話。

2. 聲帶過度使用：對教師、歌手、客服人員特別常見。

●建議：學習正確發聲技巧，工作中安排足夠休息時間。

●自我照護：避免清喉嚨動作，保持室內空氣濕潤。

需要立即就醫的警訊

●沙啞持續兩週以上：可能是聲帶結節或其他病變的徵兆。

●伴隨吞嚥困難或疼痛：這些是需要專業評估的重要信號。

●聲音漸漸變弱或消失：這可能是聲帶麻痺或更嚴重問題的徵兆。

●同時出現呼吸困難：這是需要緊急處理的症狀。

預防與長期保健

●維持良好水分：將喝水變成習慣，特別是在使用聲音較多的場合前後。

●避免刺激物：減少吸菸、二手菸暴露，以及酒精和咖啡等脫水飲品。

●注意環境：在乾燥、灰塵多或空氣污染環境中說話時格外小心。

●科學發聲：考慮接受發聲訓練，尤其是職業需要大量用聲的人。

胡皓淳提醒，聲音反映健康狀態，及早關注變化，才能確保長久清晰溝通，不要等到說不出話來才尋求幫助，有疑慮時，請儘早就醫！

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