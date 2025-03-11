限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》聲音沙啞不是小事！ 醫：4狀況快就醫
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕嗓子啞了，還繼續唱歌？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文提醒，聲音是表達自我的重要工具，但當沙啞持續兩週以上、伴隨吞嚥困難或疼痛、聲音漸漸變弱或消失、同時出現呼吸困難，就要立即就醫，別硬撐繼續發出聲音，以免聲音到後來變成啞啞的。
聲音沙啞 常見原因與自我照護
1. 急性喉炎：最常見的原因，通常由病毒感染引起。
請繼續往下閱讀...
●建議：充分休息、保持水分攝取、避免刺激性食物和環境。
●自我照護：每日喝溫水2000-3000c.c.，進行蒸氣吸入，減少說話。
2. 聲帶過度使用：對教師、歌手、客服人員特別常見。
●建議：學習正確發聲技巧，工作中安排足夠休息時間。
●自我照護：避免清喉嚨動作，保持室內空氣濕潤。
需要立即就醫的警訊
●沙啞持續兩週以上：可能是聲帶結節或其他病變的徵兆。
●伴隨吞嚥困難或疼痛：這些是需要專業評估的重要信號。
●聲音漸漸變弱或消失：這可能是聲帶麻痺或更嚴重問題的徵兆。
●同時出現呼吸困難：這是需要緊急處理的症狀。
預防與長期保健
●維持良好水分：將喝水變成習慣，特別是在使用聲音較多的場合前後。
●避免刺激物：減少吸菸、二手菸暴露，以及酒精和咖啡等脫水飲品。
●注意環境：在乾燥、灰塵多或空氣污染環境中說話時格外小心。
●科學發聲：考慮接受發聲訓練，尤其是職業需要大量用聲的人。
胡皓淳提醒，聲音反映健康狀態，及早關注變化，才能確保長久清晰溝通，不要等到說不出話來才尋求幫助，有疑慮時，請儘早就醫！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應