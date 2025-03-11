自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》聲音沙啞不是小事！ 醫：4狀況快就醫

2025/03/11 19:34

胡皓淳指出，急性喉炎建議充分休息、保持水分攝取、避免刺激性食物和環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳指出，急性喉炎建議充分休息、保持水分攝取、避免刺激性食物和環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嗓子啞了，還繼續唱歌？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文提醒，聲音是表達自我的重要工具，但當沙啞持續兩週以上、伴隨吞嚥困難或疼痛、聲音漸漸變弱或消失、同時出現呼吸困難，就要立即就醫，別硬撐繼續發出聲音，以免聲音到後來變成啞啞的。

聲音沙啞 常見原因與自我照護

1. 急性喉炎：最常見的原因，通常由病毒感染引起。

●建議：充分休息、保持水分攝取、避免刺激性食物和環境。

●自我照護：每日喝溫水2000-3000c.c.，進行蒸氣吸入，減少說話。

2. 聲帶過度使用：對教師、歌手、客服人員特別常見。

●建議：學習正確發聲技巧，工作中安排足夠休息時間。

●自我照護：避免清喉嚨動作，保持室內空氣濕潤。

需要立即就醫的警訊

●沙啞持續兩週以上：可能是聲帶結節或其他病變的徵兆。

●伴隨吞嚥困難或疼痛：這些是需要專業評估的重要信號。

●聲音漸漸變弱或消失：這可能是聲帶麻痺或更嚴重問題的徵兆。

●同時出現呼吸困難：這是需要緊急處理的症狀。

預防與長期保健

●維持良好水分：將喝水變成習慣，特別是在使用聲音較多的場合前後。

●避免刺激物：減少吸菸、二手菸暴露，以及酒精和咖啡等脫水飲品。

●注意環境：在乾燥、灰塵多或空氣污染環境中說話時格外小心。

●科學發聲：考慮接受發聲訓練，尤其是職業需要大量用聲的人。

胡皓淳提醒，聲音反映健康狀態，及早關注變化，才能確保長久清晰溝通，不要等到說不出話來才尋求幫助，有疑慮時，請儘早就醫！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中